OVERSVØMT: En kvinne går langs en oversvømt vei i Buzi utenfor Beira i Mosambik. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB scanpix

Overlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger

Dødstallene stiger etter syklonen og flommen i Mosambik. Fortsatt sitter mange på hustak og venter på nødhjelp. – Vannet var fullt av slanger, sier overlevende.

NTB

Nå nettopp







– Det var veldig skummelt og vi løp i alle retninger, sier 39 år gamle Otelea Jose, som befant seg i Buzi da syklonen rammet Mosambik for ti dager siden.

Hun overlevde ved å klamre seg fast til taket på et kontorbygg, skriver nyhetsbyrået AFP. Søndag ankom Jose hjembyen Beira for å forsøke å finne sin ektemann, som hun foreløpig ikke har fått kontakt med. Telefonnettet har vært nede, noe som også har bidratt til at nødhjelpsarbeidet har vært krevende.

I Mosambik er 446 personer så langt bekreftet omkommet fram til søndag, opplyser landets miljøvernminister Celso Correia. Nesten 110.000 personer er blitt innlosjert i leirer i Mosambik.

Dødstallene fortsetter å stige etter syklonen Idais herjinger i de tre østafrikanske landene Mosambik, Malawi og Zimbabwe. 761 personer er til sammen bekreftet døde i de tre landene etter at myndighetene oppjusterte oversikten søndag.

les også Værkatastrofen i Mosambik: «overlevende henger i tretopper og er fanget på taket av bygninger»

– Alle har mistet alt

– Det er så mange døde. Vi kan ikke engang telle dem. Det var en mann som hadde 40 kuer og han mistet dem alle. 40, tenk det. Alle har mistet alt, sier zimbabweren Jao Zakaria.

VENTER: Familiemedlemmer og venner venter på at flere båter skal ankomme havnebyen Beira fra Buzi med flere evakuerte. Lete- og redningsarbeidet pågår fortsatt, mer enn en uke etter at syklonen raste gjennom området. Foto: AP / NTB scanpix

Firebarnsfaren, som overlevde flommen i Zimbabwe ved å klatre opp i et tre, mener stormen som tok livet av over 800 mennesker i 2000 «ikke var noen ting sammenlignet med Idai».

– Jeg har aldri sett noe lignende, til og med de eldste her har aldri opplevd maken. I 2000 nådde flommen kun opp til skulderhøyde. Denne gangen dekket vannet alt, sier Zakaria.

les også Norsk hjelpearbeider i Zimbabwe etter den dødelige syklonen: – Vi kommer ikke frem til de verst rammede områdene

Så langt er 259 personer bekreftet døde i Zimbabwe, mens det i Malawi er bekreftet minst 56 omkomne. Alle tallene må anses som foreløpige, advarer Mosambiks miljøvernminister. Tallet kan fortsatt stige, opplyste han under en pressekonferanse i havnebyen Beira søndag.

Myndighetene har uttalt at de frykter at over 1.000 har mistet livet i det som regnes som en av de verste stormene som noensinne har rammet den sørlige delen av det afrikanske kontinentet.

UNDER VANN: Oversvømmelser har skap enorme sjøer i innlandet i Mosambik, og flere landsbyer står under vann. Foto: AP / NTB scanpix

Malaria og kolera

Mosambik er hardest rammet av de tre landene. 518.323 mennesker er berørt av syklonen og dens konsekvenser, uttalte miljøvernministeren. Correira.

Ifølge helsedepartementet er det meldt om tilfeller av både malaria og kolera blant folk som er evakuert til sentre i byen Namacurra. Antall tilfeller er imidlertid ikke bekreftet, opplyser departementets talsmann Augusto Macume.

Idai har forårsaket kolossale ødeleggelserm, og ifølge Røde Kors er minst 400.000 mennesker i Mosambik hjemløse som følge av katastrofen.

– Bistandsorganisasjoner har så vidt begynt å få klarhet i omfanget av de totale ødeleggelsene. Hele landsbyer står under vann, bygg har blitt jevnet med jorden, skoler og sykehus har blitt ødelagt, sier leder Henrietta Fore i FNs barnefond (UNICEF).

24.03.19 20:01