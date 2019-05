FRI: Wa Lone og Kyaw Soe Oo fotografert i Yangon tirsdag. Foto: ANN WANG /NTB scanpix/Reuters

Reuters-journalister løslatt i Myanmar

Myanmars president Win Myint sier landet vil løslate over 6500 fanger i politisk amnesti. Blant dem Reuters-journalistene Wa Lone (33) og Kyaw Soe Oo (29).

Knut Arne Hansen

VG / NTB

Reuters-journalistene Wa Lone og Kyaw Soe ble i september i fjor dømt til syv års fengsel for å ha lekket statshemmeligheter i Myanmar .

– Dette er et stort skritt tilbake for Myanmars overgang til demokrati, sa ansvarlig redaktør Stephen J. Adler i Reuters.

Presidentens kontor opplyser at rundt 6500 politiske fanger som ble benådet i april nå løslates i politisk amnesti.

På bildet øverst i saken kan du se Reuters-journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo smile til kamera - fri - utenfor fengselet.

I april avviste Myanmars øverste domstol anken til Reuters-journalistene Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28). Nå er de likevel fri.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo har blant annet blitt tildelt en Pulitzerpris for sin journalistikk i Myanmar.

Over 500 dager i fengsel

De to journalistene ble pågrepet i Myanmar i desember 2017, tiltalt for å ha lekket statshemmeligheter i forbindelse med at de jobbet med en sak om forfølgelsen av den muslimske rohingya-minoriteten.

– Jeg tror på demokrati og frihet. Jeg gjorde aldri noe galt, sa Wa Lone i rettssalen i september.

De sier at de kun har gjort jobben sin ved å dekke en massakre på rohingya-muslimer. De hevdet i retten politiet lurte dem ved å invitere dem på middag og der ga dem dokumenter før politiet forlot restauranten.

Etterpå skal journalistene ha blitt pågrepet og siktet for å være i besittelse av klassifisert materiale. Dokumentene dreide seg angivelig om sikkerhetsoperasjoner i Rakhine.

Publisert: 07.05.19 kl. 05:05 Oppdatert: 07.05.19 kl. 05:20