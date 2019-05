SAVNET: Meleah (5) har vært savnet siden fredag. Foto: Houston Police

Desperat jakt etter savnet 5-åring

Fem år gamle Meleah Davis skal ifølge stefaren ha blitt kidnappet av tre menn utenfor storbyen Houston i Texas. Nå pågår en intens jakt for å finne henne.

– Jeg er livredd for Meleah, sier moren Brittany Bowens i et intervju med ABC.

– Mitt mot er borte. Jeg føler meg fortapt. Jeg klarer ikke konsentrere meg, jeg klarer ikke fokusere. Det er helt uvirkelig, fortsetter hun.

Ifølge politiet har Meleahs stefar forklart at han, Meleah og hans to år gamle sønn var på vei til flyplassen for å hente Meleahs mor fredag kveld, da han hørte noen lyder fra bilen. Han stoppet for å sjekke hvor lydene kom fra, og da skal en blå pickup ha dukket opp.

– To menn skal ha gått ut, hvor den ene påpekte at han synes Meleah var veldig søt. Deretter skal den andre mannen ha slått ham bevisstløs, forteller Mark Holbrook i Houston-politiet på en pressekonferanse.

21 timer

Det neste Meleahs stefar husker er at han våkner opp bak i pickupen, sammen med 5-åringen, hans to år gamle sønn og de tre mistenkte.

– Han vet ikke hvor han er før lørdag ettermiddag, når han kommer til seg selv igjen med sin sønn i armene langs veien. Han prøver å få hjelp, men går til et sykehus der han får hjelp. Meleah har vært savnet siden, fortsetter Holbrook.

Politiet har ennå ikke funnet bilen stefaren kjørte da kidnappingen skal ha skjedd. Men den skal ha blitt filmet av et trafikkamera lørdag ettermiddag i samme område stefaren sier han ble dumpet i veien.

Politiet har heller ikke funnet bevis eller vitner som kan bekrefte historien til stefaren og de 21 timene han ikke husker noe.

– Er syk

Holbrook fortalte på pressekonferansen at Meleah har hatt flere hjerneoperasjoner, skriver ABC.

– Hun trenger mye pleie, og var syk denne uken også.

Nå pågår en stor leteaksjon for å finne henne. En rekke frivillige bidrar til søket, og leter nå i området der stefaren forteller at han ble overfalt.

– Vi tror på mirakler. La oss håpet vi får ett. Jeg blir helt satt ut av å tenke på henne. Jeg har vært med på slike leteaksjoner tidligere, men om du ikke blir berørt av dette er du ikke menneskelig, sier Tim Miller i frivillige gruppen Texas EquuSearch.

Publisert: 07.05.19 kl. 04:21