Trumps tordentale om Iran: - Alle har plikt til å handle

NEW YORK (VG) USAs president Donald Trump brukte store deler av talen sin i FN til å kritisere regimet i Iran.

– Regimet har eskalert volden og aggresjonen. I respons på angrepet mot Saudi-Arabia, har vi innført sanksjoner.

Spenningen mellom de to landene eskalerte da USA anklaget Iran for å ha stå bak angrepet på Saudi-Arabias oljeanlegg.

I forrige uke Trump skjerpet sanksjonene han har innført mot Iran siden han trakk USA ut av atomavtalen.

– Vi må stanse Irans vei mot atomvåpen, sa Trump, og fortsatte å kritisere det iranske regimet.

– I 40 år har vi hørt på Irans ledere som har langet ut mot problemer som de selv står bak. Irans innbyggere fortjener en regjering som vil bekjempe fattigdom og ikke stjele jobber og utføre massakrer både hjemme og utenlands, sa Trump under sin tale i FN.

TRUMPS TORDENTALE: USAs president Donald Trump brukte sin tid under åpningen av FNs generalforsamling på hamre løs mot Iran. Foto: Richard Drew / AP

– Plikt til å handle

USA tok i juni til orde for en amerikanskledet flåtestyrke i Persiabukta, men responsen har så langt vært lunken. Norge er blant landene som ikke har bestemt seg.

Trump nevnte ikke denne koalisjonen direkte, men kom med en klar beskjed til verdenslederne:

– Alle land har plikt til å handle. Ingen regjeringen bør subsidiere Irans tørst etter blod.

Han kom likevel med en slags invitasjon til regimet:

– Det er på tide for Iran å endelig sette det iranske folket først. USA er klare til å inngå vennskap med alle som genuint søker fred og respekt.

Iran varsler plan

Irans president Hassan Rouhani skal tale til FN onsdag. Han har varslet at han vil legge frem en plan for å styrke sikkerheten i Persiabukten.

– Vi ønsker på legge fram en fredsplan for Persiabukta og Hormuz-stredet i FN. Innblanding utenfra er problematisk og farlig for Persiabukta, sa Rouhani i en tale under en militærparade i Teheran søndag.

Advarte mot væpnet konflikt

Verdenslederne er i dag samlet til åpningen av FNs 74. generalforsamling.

Generalsekretær António Guterres advarte i sin åpning mot en væpnet konflikt i Gulfen.

– De siste angrepene mot Saudi-Arabia er totalt uakseptable. En liten feilberegning kan føre til en stor konfrontasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å fremme fornuft og tilbakehold, sa Guterres da han åpnet FNs hovedforsamling.

Han oppfordret også medlemslandene til å respektere flyktningers rettigheter og styrke klimainnsatsen.

Publisert: 24.09.19 kl. 16:52







