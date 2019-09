Trumps tale om Iran: - Alle har plikt til å handle

NEW YORK (VG) USAs president Donald Trump brukte store deler av talen sin i FN til å kritisere regimet i Iran.

– Regimet har eskalert volden og aggresjonen. I respons på angrepet mot Saudi-Arabia, har vi innført sanksjoner, sa Trump i sitt innlegg i FNs generalforsamling i New York tirsdag ettermiddag norsk tid.

Det har vært svært spent mellom USA og Iran, og situasjonen eskalerte ytterligere da USA anklaget Iran for å stå bak angrepet på Saudi-Arabias oljeanlegg for litt over en uke siden. Flere europeiske land har de siste dagene stilt seg bak denne konklusjonen, blant annet Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

I forrige uke Trump skjerpet sanksjonene han har innført mot Iran siden han trakk USA ut av atomavtalen.

– Vi må stanse Irans vei mot atomvåpen, sa Trump, og fortsatte å kritisere det iranske regimet:

– I 40 år har vi hørt på Irans ledere som har langet ut mot problemer som de selv står bak. Irans innbyggere fortjener en regjering som vil bekjempe fattigdom og ikke stjele jobber og utføre massakrer både hjemme og utenlands, sa Trump under sin tale i FN.

TRUMPS TALE: USAs president Donald Trump brukte sin tid under åpningen av FNs generalforsamling på hamre løs mot Iran. Foto: Richard Drew / AP

– Plikt til å handle

USA tok i juni til orde for en amerikanskledet flåtestyrke i Persiabukta under påskudd av å sikre fri skipsfart i området etter en rekke angrep på internasjonale skip. USA har hele tiden hevdet at det er Iran som står bak angrepene.

Responsen har så langt vært lunken.

Det er kun Storbritannia, Australia og Bahrain som har forpliktet seg til å bidra til den amerikanskledede operasjonen. Forrige uke varslet Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at de vil slutte seg til operasjonen.

Norge har blitt spurt, men som VG skrev på fredag nøler den norske regjeringen og den har ikke bestemt seg ennå om Norge skal bidra.

Trump nevnte ikke denne koalisjonen direkte, men kom med en klar beskjed til verdenslederne:

– Alle land har plikt til å handle. Ingen regjeringer bør subsidiere Irans tørst etter blod.

Han kom likevel med en slags invitasjon til regimet:

– Det er på tide for Iran å endelig sette det iranske folket først. USA er klare til å inngå vennskap med alle som genuint søker fred og respekt.

Etter G7-møtet i Biarritz i august sa Frankrikes president Emmanuel Macron at forholdene var lagt til rette for at Trump og Irans president Hassan Rouhani skulle kunne møtes i løpet av de kommende ukene.

Trump bekreftet på sin side at han er villig til å møte Rouhani «under de rette omstendighetene», men Rouhani er på sin side var krystallklar og sa at et slikt møte ikke ville skje før USA har opphevet de strenge sanksjonene de har innført mot Iran.

Iran varsler plan

På onsdag er det president Rouhani sin tur til å tale i FNs generalforsamling. Han har varslet at han vil legge frem en plan for å styrke sikkerheten i Persiabukten.

– Vi ønsker på legge fram en fredsplan for Persiabukta og Hormuz-stredet i FN. Innblanding utenfra er problematisk og farlig for Persiabukta, sa Rouhani i en tale under en militærparade i Teheran søndag.

BARN PÅ TILHØRERBENKEN: Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Advarte mot væpnet konflikt

Verdenslederne er i dag samlet til åpningen av FNs 74. generalforsamling.

Generalsekretær António Guterres advarte i sin åpning mot en væpnet konflikt i Gulfen.

– De siste angrepene mot Saudi-Arabia er totalt uakseptable. En liten feilberegning kan føre til en stor konfrontasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å fremme fornuft og tilbakehold, sa Guterres da han åpnet FNs hovedforsamling.

Han oppfordret også medlemslandene til å respektere flyktningers rettigheter og styrke klimainnsatsen.

FULGTE TALEN: Statsminister Erna Solberg (H) i FNs generalforsamling. Foto: Pontus H?öö?k

Solberg: - Det er bekymringsfullt

Norges statsminister Erna Solberg møtte norsk presse i FN-bygningen, og her kommenterte hun på Trumps tale.

– Dette er en av de mest betente konliktområdene i øyeblikket. Jeg håper vi kan deeskalere situasjonen og at både USA og Iran vil bidra til det, sier Solberg.

Til VG forteller Solberg at noe av det som har gjort mest inntrykk på henne under samtalene med andre lands ledere, er hvor lett antennelig og hvor lett en konflikt kan eskalere. På spørsmål fra VG om hun deler generalsekretær Guterres frykt for væpnet konflikt i Gulfen, svarer hun slik:

– Det er bekymringsfullt. Det er nettopp på grunn av konsekvensene dette kan ha, hvor mange land blir dratt inn i en situasjon, så er det kanskje også det som gjør at det kan være et våpen mot at det skjer. Konsekvensene blir så store. Det har så store implikasjoner at det i seg selv må være en grunn til at man ikke trapper opp så høyt at det blir en konflikt, svarte hun .

– Har Norge tatt noen nærmere stilling til bidraget i Persiabukta?

– Nei, sier Solberg til VG.

Avviste Ukraina-anklager

Trump har vært i hardt vær på hjemmebane etter at en varslersak har boblet til overflaten: Presidenten skal angivelig ha bedt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å etterforske Hunter Biden, sønnen til den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Trump er anklaget for å holde igjen militær bistand til landet fordi de ikke innledet etterforskningen mot Biden. Trump har innrømmet å snakket om Biden, men ikke at han har utøvd press.

Demokratene har truet med riksrett om varselet stemmer.

Før sin tale til FN, og under et møte med Storbriannias statsminister Boris Johnson, sa Trump at han ikke hadde lovet å frigi militær bistand til Ukrania hvis de etterforsket Biden.

Trump sa han hadde holdt igjen støtten på grunn av økt bekymring for at europeiske allierte ikke bidrar:

– Jeg har holdt igjen, og vil fortsette å gjøre det, helt til Europa og andre land vil bidra til Ukrania, for de har ikke gjort det, sa Trump til pressen ifølge Washington Post.

