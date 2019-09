Trump langet ut mot Iran i FN

NEW YORK (VG) USAs president Donald Trump lovet å fortsette sanksjonene mot Iran, samtidig som han lovet et mer patriotisk USA.

Det allerede betente forholdet mellom USA og Iran ble satt på spissen da USA anklaget Iran for å stå bak angrepet på Saudi-Arabias oljeanlegg for litt over en uke siden.

Da USAs president Donald Trump talte til FNs generalforsamling tirsdag, bedyret han at USA vil fortsette en hard linje mot regimet.

– Regimet har eskalert volden og aggresjonen, sa Trump, og la til:

– Sanksjonene mot Iran vil ikke lettes hvis landet ikke endrer oppførsel. De vil heller strammes inn.

MISFORNØYD: Fra talerstolen i FN advarte USAs president Donald Trump advarte mot Iran og globalisme. Foto: Thomas Nilsson / VG

Omringet av Secret Service

New York er i en slags unntakstilstand som følge av presidentens besøk i FN. Gater er sperret av. Da Trump beveget seg rundt i gangene i FN-bygningen, var han omringet av et titalls personer fra Secret Service.

Tirsdag formiddag lokal tid gikk han på talerstolen i FN etter Brasils president Jair Bolsonaro.

Slik han gjorde i FN i fjor, fortsatte Trump å refse det iranske regimet. Kritikken ble imidlertid fremført med en rolig og behersket stemme.

– I 40 år har vi hørt på Irans ledere som har langet ut mot problemer som de selv står bak. Irans innbyggere fortjener en regjering som vil bekjempe fattigdom, og ikke stjele jobber og utføre massakrer både hjemme og utenlands, sa Trump.

TRUMPS TALE: USAs president Donald Trump brukte sin tid under åpningen av FNs generalforsamling på hamre løs mot Iran. Foto: Richard Drew / AP

– Plikt til å handle

USA mener Iran står bak angrep på skip i Hormuz-stredet, og har tatt til orde for en flåtestyrke i Persiabukta. Foreløpig har kun noen få land, blant annet Storbritannia og Saudi-Arbaia, sagt at de vil bidra. Den norske regjeringen har ikke bestemt seg.

Trump nevnte ikke operasjonen direkte, men kom med en klar beskjed til verdenslederne:

– Alle land har plikt til å handle. Ingen regjeringer bør subsidiere Irans tørst etter blod.

– Klare til vennskap

Etter at de harde ordene hadde falt, kom Trump likevel med en slags invitasjon til regimet:

– Det er på tide for Iran å endelig sette det iranske folket først. USA er klare til å inngå vennskap med alle som genuint søker fred og respekt.

I sin tale la Trump også vekt på USAs suverenitet. Han advarte mot globalisme.

– Globalismen har hatt en religiøs tiltrekningskraft på tidligere ledere og fått dem til å ignorere sine egne nasjonale interesser, sa Trump, og la til at denne epoken nå er forbi.

– Framtida tilhører patrioter. Framtida tilhører sterke, uavhengige nasjoner, sa den amerikanske presidenten.

LYTTET TIL MANNEN: Melania Trump var i salen under presidentens tale til FN. Foto: Thomas Nilsson / VG

Iran varsler plan

Onsdag er det Rouhanis til å tale i FN. Han har varslet at han vil legge frem en plan for å styrke sikkerheten i Persiabukten.

– Vi ønsker på legge fram en fredsplan for Persiabukta og Hormuz-stredet i FN. Innblanding utenfra er problematisk og farlig for Persiabukta, sa Rouhani i en tale søndag.

Advarte mot væpnet konflikt

Generalsekretær António Guterres advarte i sin åpning mot en væpnet konflikt i Gulfen.

NORSK DELEGASJON: Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og FN-ambassadør Mona Juul i FNs generalforsamling. Foto: Thomas Nilsson / VG

– De siste angrepene mot Saudi-Arabia er totalt uakseptable. En liten feilberegning kan føre til en stor konfrontasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å fremme fornuft og tilbakehold, sa Guterres da han åpnet FNs hovedforsamling.

Solberg: - Det er bekymringsfullt

Statsminister Erna Solberg fulgte Trumps tale inne i salen.

– Dette er en av de mest betente konliktområdene i øyeblikket. Jeg håper vi kan deeskalere situasjonen og at både USA og Iran vil bidra til det, sier Solberg.

Til VG forteller Solberg at noe av det som har gjort mest inntrykk på henne under samtalene med andre lands ledere, er hvor lett antennelig og hvor lett en konflikt kan eskalere. På spørsmål fra VG om hun deler generalsekretær Guterres frykt for væpnet konflikt i Gulfen, svarer hun slik:

– Det er bekymringsfullt. Det er nettopp på grunn av konsekvensene dette kan ha, hvor mange land blir dratt inn i en situasjon, så er det kanskje også det som gjør at det kan være et våpen mot at det skjer. Konsekvensene blir så store. Det har så store implikasjoner at det i seg selv må være en grunn til at man ikke trapper opp så høyt at det blir en konflikt, svarte hun .

Avviste Ukraina-anklager

Trump har vært i hardt vær på hjemmebane etter opplysninger om at han ba Ukrainas president etterforske tidligere visepresident Joe Bidens sønn.

Amerikanske medier melder også at han holdt tilbake bistand til landet én uke før samtalen med Ukrainas president.

Trump har innrømmet å snakket om Biden, men ikke at han har utøvet press. Tirsdag sa han Trump at støtten ble holdt igjen fordi europeiske allierte ikke bidrar:

– Jeg har holdt igjen, og vil fortsette å gjøre det, helt til Europa og andre land vil bidra til Ukrania, for de har ikke gjort det, sa Trump til pressen ifølge Washington Post.

Demokratene har truet med riksrett om varselet stemmer.

