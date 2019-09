DREPT: 16 år gamle Khaseen Morris ble brutalt drept 16. september. Foto: Nassau County Police Department

Direktesendte knivdrap på 16-åring

Syv personer er siktet etter knivstikkingen og drapet på en 16 år gammel gutt, som ble direktesendt på Snapchat.

Hendelsen fant sted i et parkeringshus på Long Island i New York 16. september, ifølge ABC News.

16 år gamle Khaseen Morris ble knivstukket og banket opp mens gjerningspersoner filmet og direktesendte hendelsen gjennom mobilapplikasjonen Snapchat.

Lørdag opplyste amerikanske påtalemyndigheter om at de har siktet syv mistenkte menn under 20 år for gjengoverfall. En åttende mann er allerede siktet for drap.

– Han klarte ikke å puste

Ingen av personene som var til stede i parkeringshuset tok grep for å stanse angrepet på 16-åringen, som angivelig skal ha startet på grunn av en jente.

Morris ble fraktet av gårde med ambulanse før han senere ble erklært død på sykehuset.

– Du kunne se at han hadde så mye smerte, og han klarte ikke å puste. Han bare falt, uten at noen hjalp ham, sa søsteren Keyanna Morris til ABC News sitt New York-kontor.

Hun beskrev samtidig broren som en elskverdig gutt som var opptatt av å hjelpe andre.

Mener de hadde en aktiv rolle

Politimester Patrick Ryder i Nassau, New York, understreker at de syv mistenkte ikke tilhører noen gjeng.

– Vi har ikke et gjengproblem i Oceanside, men gjengoverfall-siktelsen gjelder dersom tre eller flere personer fysisk skader noen andre.

Politiførstebetjent Stephen Fitzpatrick sa under en pressekonferanse lørdag at alle de syv mistenkte hadde en aktiv rolle i angrepet på Morris, ved at de banket ham og kastet ham i bakken.

18 år gamle Tyler Flach, som er siktet for drap etter å angivelig ha knivstukket Morris i brystet, har nektet straffskyld.

Etterlyser Snapchat-vitner

De syv andre mistenkte ble fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

– De vil bli holdt ansvarlige for det voldelige og brutale angrepet som endte med drapet her i Oceanside, sa statsadvokat Madeline Singas under pressekonferansen lørdag.

Myndighetene leter nå etter vitner som kan ha sett den direktesendte Snapchat-videoen.

De mistenker at det finnes videomateriale politiet ikke har fått tilgang til.

– Vi kan ikke være til stede overalt til enhver tid. Bare gjennom samarbeid og hjelp fra lokalsamfunnet kan vi sørge for en rettferdig rettergang, sier Singas.

