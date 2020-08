ENSOMT: Månedene med stengte grenser har vært ensomme for Monica Karslen, som bor i Eda kommune i Sverige. Foto: Odin Jæger

Norske Monica i Värmland: Frykter økt smitte etter grenseåpning

VÄRMLAND (VG) I en uke har nordmenn igjen fått lov til å krysse grensen til Sverige uten å sitte i karantene ved hjemkomst. Nå frykter norske Monica Jakobsen økt smitte i grensekommunen Eda.

For mindre enn 10 minutter siden

I åtte år har norske Monica Jakobsen bodd i et lite tettsted i grensekommunen Eda i Sverige. Vestlendingen snakker en blanding av sognedialekt og østlandsdialekt, med flere svenske innslag.

I en leilighet mange nordmenn gjerne kjører forbi på vei til og fra grensehandel lever hun hverdagslivet som hjelpepleier, mens mannen jobbpendler til Norge.

Monica forteller at hun opplever at lokalsamfunnet er svært opptatt av å følge smittevernrådene. Men da hun dro for å handle på Charlottenberg-senteret forrige lørdag, samme dag som norske myndigheter åpnet for reiser til og fra Värmland uten karantene, snudde hun nærmest i døren.

– Det var et mareritt. Det var som en hel hønseflokk hadde gått amok på senteret, sier hun.

GRØNNE FINGRE: Som mange andre har Monica fått grønne fingre under pandemien. Paprikaplantene har vokst større enn hun kunne se for seg. Foto: Odin Jæger

Frykter smitteøkning

Monica mener de norske grensehandlerne ikke fulgte smittevernrådene og blant annet sto for tett i de lange køene som oppsto.

Nå frykter hun at kommunen, som ifølge Folkhälsomyndighetens oversikt ikke har rapportert noen smittetilfeller, vil få en smitteøkning.

Mange av de svenske grensekommunene har ikke hatt noen smittetilfeller. Sjekk smitten i grensekommunene i VGs oversikt:

Da VG besøkte flere av de mest populære grensebutikkene tirsdag, var flere mat-, tobakk- og godtehyller tømt.

De fleste tobakksforretningene håper på hurtigleveranser, mens matbutikkene jobbet iherdig for å fylle opp hyllene. Flere av butikkene solgte ennå kraftig nedpriset påskegodteri som ble stående i hyllene i mangelen på de norske grensehandlerne i april.

– Jeg er redd for at det vil komme flere smittetilfeller her. Man kan jo være smittet uten å ha symptomer, så man vet aldri hvem som er syke. Men med tanke på hvordan mange oppførte seg på lørdag, uten å holde avstand, da er risikoen til stede for at det kan bli stengt igjen, sier Monica.

forrige











fullskjerm neste

– Det er supert at grensen har åpnet igjen. Men bare fordi det grensene har åpnet betyr det ikke at viruset er borte, sier Monica.

Hun oppfordrer folk til å ta ansvar og vise hensyn og respekt overfor hverandre.

– Brått er det noen du bryr deg om som er blitt smittet og du kanskje står i fare for å miste dem, så bruk hodet, litt ekstra desinfeksjonsmiddel, og hold avstand. Om alle gjør det så kan vi faktisk forhindre større skader en det som alt er skjedd, sier hun.

Selv har hun og mannen ikke fått reist på sin årlige norgesferie og møtt familie og venner på andre siden av grensen. De planlagte sverigebesøkene av familie og venner har heller ikke vært mulig å gjennomføre.

– Det er litt trist. Men det føles supert at det nå har åpnet igjen. Vi føler ikke at vi er låst inn i landet her lengtet, og låst bort fra familie og venner på norsk side, sier Monica.

Hun innrømmer at hun har følt seg ensom i månedene med stengte grenser.

FØLGER MED: Monica forteller at hun har holdt seg godt oppdatert på smittesituasjonen i Norge og Sverige. Foto: Odin Jæger

Reiseråd på kommunenivå

Monica mener at den norske regjeringen bør vurdere reiseråd etter svenske kommuner og ikke vurdere hele fylket i ett.

– Det har ikke vært så ille her vi bor. Det er de store stedene som Göteborg og Stockholm som har dratt opp totalen i fylkene, sier hun og påpeker at Danmark har åpnet opp for flere län enn Norge.

Se smitteutviklingen i de svenske grensekommunene:

Holder med Sveriges strategi

Da Sveriges coronastrategi begynte å få internasjonal oppmerksomhet, kjente hun et behov for å forsvare svenske helsemyndigheter.

– Sverige har fått mye unødig pes. Vi som bor her, om vi er norske eller svenske, føler at vi blir rakket ned på bare fordi vi bor i Sverige, sier hun.

Monica forteller at det har vært surrealistisk å lese saker om smittesituasjonen i Sverige i internasjonale medier.

– Har du selv tillit til den svenske coronastrategien?

– Jeg har tillit til svenske folkehelsemyndigheter og jeg håper de gjør rett. På samme måte som jeg har tillit til norske helsemyndigher og håper de gjør rett også, sier hun.

Monica understreker at det er for tidlig å si noe om valg av strategi for noen av landene.

– Kanskje Sveriges strategi var rikitg, sier Monica.

Publisert: 01.08.20 kl. 22:06

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser