MÅTTE SVARE FOR SEG: Tirsdag møtte USAs justisminister William Barr til høring i justiskomiteen i Representantenes hus – for aller første gang. Foto: Chip Somodevilla / Pool Getty Images North America

Anklages for politisk spill: USAs justisminister forsvarer maktbruk i Portland

Justisminister William Barr måtte tirsdag svare på beskyldninger om at amerikanske myndigheter med vilje legger opp til økt vold under demonstrasjonene i landet – for å skremme folk til å stemme på Trump.

Oppdatert nå nettopp

Amerikanske myndigheter har sendt føderale styrker for å slå ned på demonstrasjonene som har preget USA siden drapet på George Floyd 25. mai, til byer der de mener de lokale myndighetene ikke har kontroll over situasjonen.

Nå pågår kampen for å definere virkeligheten på bakken i disse byene for fullt.

Mens president Donald Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag omtalte demonstrantene i Portland som «anarkister», og de føderale styrkene han har sendt inn som byens forsvarere, har ordfører Ted Wheeler gjort det tydelig at han mener Trumps styrker bare gjør vondt verre.

– Vi lever i en demokratisk republikk, ikke i en autoritær politistat. Vi må stoppe denne farlige og udemokratiske utøvelsen av makt en gang for alle, skrev han i et brev til kongressen mandag, sammen med ordførerne i Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington.

I PORTLAND: En demonstrant blir pågrepet av føderale styrker i Portland. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Jerry Nadler: – Skam deg

I en høring i justiskomiteen i Representantenes hus tirsdag, måtte USAs justisminister William Barr svare på anklagene om unødvendig maktbruk. Han måtte også forsvare beslutningen om å avfyre tåregass mot demonstranter før en fotoseanse med president Donald Trump i Lafayette Park i juni.

– Du projiserer frykt og vold over hele landet for å nå åpenbare politiske mål. Skam deg, Mr. Barr, var beskjeden fra justiskomiteens leder, demokraten Jerry Nadler, som anklaget Barr for å legge opp til konfrontasjoner mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter med mål om at folk skal la seg skremme til å stemme på Trump ved presidentvalget i november.

Barr svarte ifølge Washington Post på dette med å si at myndighetene har en plikt til å beskytte bygninger som tinghuset i Portland fra demonstranter, som har kastet fyrverkeri og forsøkt å skade det.

– Vi er på forsvars-siden. Vi er ikke ute etter trøbbel, sa han, og la til at de ikke hadde trengt å være der dersom lokale myndigheter hadde sendt ut nok politi.

Ifølge nyhetsbyrået AP vurderer amerikanske myndigheter natt til onsdag å trekke seg ut av Portland – men de skal foreløpig ikke ha kommet til enighet med lokale myndigheter.

I Seattle har de føderale styrkene allerede trukket seg ut, melder borgermester Jenny Durkan på Twitter.

– En mobb på flere hundre personer

I sitt åpningsinnlegg sa Barr at han forstår at drapet på George Floyd har ført til reaksjoner i USA, og at det er forståelig at det er mistro til politiet på grunn av historien med rasisme rettet mot svarte.

Men han påpekte at ting har blitt bedre, og ville ikke gå med på at politiet har et problem med institusjonalisert rasisme.

– Faren for å bli drept på gaten er langt større enn faren for å bli drept av politiet, for svarte innbyggere.

Han hevdet videre at problemet har vært at fredelige protester har blitt infiltrert av voldelige deltagere, som i Portland.

– En mobb på flere hundre personer har stengt av tinghuset og andre føderale bygg. Opprørerne har kommet utstyrt for kamp, bevæpnet med kraftfulle slynger, elektrosjokkvåpen, slegger, sverd, kniver, rifler og eksplosiver. Dette kan ikke under noen omstendigheter kalles demonstrasjoner, det er et angrep på myndighetene i USA.

Også republikanske medlemmer av kongressen brukte sine innlegg til å trekke frem de voldelige aspektene ved demonstrasjonene.

– Vi har hørt om disse fredelige protestene. Du har mye erfaring. Har du noensinne sett så mange personer såret, skadet og drept på fredelige protester i løpet av ditt liv? spurte den republikanske representanten Louie Gohmert.

– Nei, mange steder har demonstrasjonene blitt tatt over av voldelige grupper. Deres mål er å skade politiet. Politiskader overgår alt annet på den sivile siden, svarte Barr.

KRITISK TIL «FREDELIGE» DEMONSTRASJONER: Republikaneren Louie Gohmert spurte Barr om han hadde opplevd at så mange ble såret og drept under fredelige demonstrasjoner. Foto: Chip Somodevilla / Pool Getty Images North America

Trump: – Har gjort en utmerket jobb

Demokratiske kongressmedlemmer var derimot svært kritiske til de føderale styrkenes maktbruk. David Cicilline trakk frem at Portlands ordfører var blant dem som ble møtt med tåregass ute på gaten.

– Mener du det er akseptabelt å bruke tåregass mot fredelige demonstranter? spurte Cicilline.

– Det er akseptabelt hvis du river opp ulovlige ansamlinger, og noen ganger, uheldigvis, er fredelige demonstranter påvirket av dette, svarte justisministeren.

Demokraten Zoe Lofgren hevdet – som Nadler – at fokuset på voldelige demonstranter er et forsøk fra Trump på å fjerne oppmerksomheten fra USAs håndtering av coronaviruset.

– Han ønsker å skape inntrykket av at det er vold, og at han må sende inn føderale styrker, og at amerikanske folk burde frykte andre amerikanere og at de burde stole på presidenten fordi han kommer til å sende inn føderale styrker til amerikanske byer. Det er hvordan han håper å vinne valget.

Under sin pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag, sa Trump at man har sett en «signifikant økning» av coronatilfeller etter protestene i byene Portland og Seattle. Han sa også at han mener de føderale styrkene beskytter Portland fra folk som ikke vil byen vel.

– Som dere vet, har vi gjort en utmerket jobb med å passe på Portland. De er anarkister.

Avisen The Oregonian skriver at smittetilfellene nå øker flere steder i delstaten Oregon – deriblant i flere postnumre tilknyttet Portland. Det er foreløpig ikke blitt kartlagt hva denne økningen skyldes, skriver avisen Guardian.

Publisert: 29.07.20 kl. 02:59 Oppdatert: 29.07.20 kl. 03:15

