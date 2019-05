Samira og sønnen er i al-Roj-leiren i Syria. Nå vil hun tilbake til Belgia. Myndighetene sier de vil prioritere å hente barn under 10 år, ikke mødrene deres. Foto: Maya Alleruzzo / TT NYHETSBYRÅN

Dette gjør Europa med IS-krigerne

LONDON (VG) Rettssaker, tap av statsborgerskap, operasjoner for å hente hjem barn av IS-medlemmer, og voksne som trygler om å få komme tilbake til landet de reiste fra: Slik håndterer europeiske land sine fremmedkrigere.

Nå nettopp







München, 9. april 2019: Jennifer dekker ansiktet med en rød dokumentmappe når hun kommer inn i retten. Den tyske 27-åringen sluttet seg til IS i 2014, og er tiltalt for å tørstet i hjel en fem år gammel jente i Mosul i Irak i 2015.

Den lille jenta som hører til den truede yezidi-minoriteten ble «kjøpt» som slave. Det korte livet hun fikk var brutalt, og døden umenneskelig.

Ifølge tiltalen bandt Jennifer jenta fast ute i den sterke solen i Mosul. Hun ble straffet for å ha tisset på seg da hun var syk.

Saken og de grufulle detaljene har fått mye dekning i pressen og oppbrakt tyskere.

I likhet med Tyskland og Norge har flere land i Europa tøffe diskusjoner om fremtiden til IS-krigere og deres barn.

I RETTEN: Den tyske kvinnen Jennifer er tiltalt for drap og medlemskap i en terrororganisasjon og kan få livstid i fengsel. Her møter hun i retten i München 9. april i år. Foto: Peter Kneffel / TT NYHETSBYRÅN

Informant lurte Jennifer

I over to år gikk Jennifer fritt rundt - hun kom tilbake i Tyskland. Men da hun på ny vendte nesen mot kalifatet i 2018 med sin to år gamle datter, lurte en politi-informant i Tyrkia informasjonen ut av henne. Nå er hun tiltalt for drap og medlemskap i en terrororganisasjon og kan få livstid i fengsel.

Dommen faller i september. Lignende rettssaker pågår i flere land - mange av dem er vriene fordi bevisene mangler.

Hva skal skje med 5000 muslimske, i hovedsak ungdommer, som for fem år siden forlot trygge liv i Europa for å delta i krig på IS sin side?

les også Her venter morfaren i Irak: – Jeg kjemper ikke bare for å redde mine barnebarn

Fremmedkrigernes status

De 5000 som reiste fra Europa og 3500 fra Russland kan deles i fem kategorier:

Drept i kamper

Sitter i fengsel i Syria og Irak

Sivile, IS-kvinner og deres barn er i flyktningeleire i Syria.

Tilbake i Europa. Rettssaker pågår og mange er dømt, men hundrevis går også under radaren.

Sporløst forsvunnet. En vet ikke hvor de befinner seg.

I mange land er det uro over at de kan være en terrortrussel i Europa.

AL-HOL: Kurdiske styrker styrer flyktningeleiren der over 80. 000 IS-koner og deres barn bor. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Den kurdisk-ledede alliansen Syrian Democratic Forces (SDF) styrer al-Hol flyktningeleir nordøst i Syria . Leiren huser 81.000 personer - de fleste av dem er koner og barn av IS-krigere. Det er her Aftenposten traff fem foreldreløse norske søsken i alderen 1 til 7 år.

Disse barna er noen av de Norge skal forsøke å få hjem nå, men ikke foreldrene deres, har statsminister Erna Solberg sagt.

Prosessen er vrien fordi dette området av Syria er statsløst. Mens Norge nå sier at de aktivt vil gjøre noe, er dette status i utvalgte europeiske land:

les også Erna Solberg vil hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere – besteforeldre reagerer

Tyskland henter barn og innfører ny lov

Av 1050 IS-krigere er 350 tilbake. Omtrent 200 er drept i Syria og Irak.

Rundt ti barn er hentet tilbake med foreldrenes samtykke. De er nå sammen med slektninger i Tyskland. Utenriksdepartementet er også kjent med at åtte tyske statsborgere er dømt i Irak.

Samtidig innfører Riksdagen en ny lov som gjør det mulig å frata statsborgerskapet fra dem som har dobbelt statsborgerskap. Storbritannia har allerede en slik lov, og har fratatt flere IS-krigere deres britiske rettigheter. Den tyske loven er rettet mot dem som kjemper for en terrorgruppe utenfor Tysklands grenser.

Loven har ikke tilbakevirkende kraft og vil ikke ramme dem som er i Syria nå.

ARRESTERTE: En gruppe menn - mistenkte for å være IS-krigere - venter på å bli tatt hånd om av soldater fra den kurdisk-ledede opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF). Mennene ble arresterte da de prøvde å forsvare den siste IS-skansen, Baghouz, øst i Syria. Foto: BULENT KILIC / AFP

Russland har strenge straffer

Av 3500 IS-krigere er omtrent 450 tilbake. Mange er ikke gjort rede for.

I april lettet et russisk fly fra Irak i retning Moskva. Ombord var 27 russiske barn. Før det er ytterligere 150 barn hentet, ifølge myndighetene. Etter en helsesjekk ble barna overlevert til onkler, tanter og besteforeldre i Tsjetsjenia.

Krigere som kommer tilbake blir straffet hardt: Høyesterett opprettholdt nylig dommen på 16 år mot en 19 år gammel russer som sa han jobbet som kokk i IS-områder.

Et ukjent antall russiske IS-krigere har reist fra Syria og bosatt seg i Ukraina.

Frankrike kjører en tøff linje

Av 2000 IS-krigere er omtrent 300 tilbake.

Bortsett fra fem foreldreløse barn som er tatt tilbake, vil ikke landet la fremmedkrigere returnere.

Tidligere i år ble planer om å hente hjem 250 krigere og deres barn skrotet på grunn av massiv motstand.

I april gikk advokater som krever retur for franske statsborgere i Syria på et nytt nederlag: En fransk domstol avviste kravet og begrunnet det med at Frankrike ikke forhandler med statsløse myndigheter.

les også 400 IS-krigere er tilbake i Storbritannia. For Shamima (19) er døren stengt

Storbritannia fratar statsborgerskap fra enkelte

Av ca 900 IS-krigere er 400 tilbake. 50 av dem er straffeforfulgt. 180 er drept i Syria.

Få IS-medlemmer har fått mer oppmerksomhet enn 19 år gamle Shamima Begum. Hun er fratatt statsborgerskapet og britiske myndigheter har stengt døren for henne. Det samme er skjedd med ytterligere to kvinner med små barn. Advokaten til Begum har klaget på beslutningen og mener hun blir forskjellsbehandlet.

Selv om nesten halvparten av krigerne er returnert, flere med barn, har myndighetene ikke bistått noen.

Belgia prioriterer barn under 10 år

Av ca 500 IS-krigere er 130 tilbake. 142 er drept. Resten er ikke gjort rede for.

Vil hente hjem barna men ikke foreldrene. I desember sa en domstol at to kvinner og deres seks barn skulle hentes hjem, men Belgias innvandringsminister vil prioritere barna.

Barn som er under 10 år blir automatisk vurdert at kan komme til Belgia mens de som er opp til 18 år blir vurdert fra sak til sak.

Disse belgiske kvinnene er i Syria sammen med seks barn. Nå vil de hjem. Saken fortsetter under videoen.

Nederland bistår ikke statsborgere i Syria

Av 280 IS-krigere er 190 fortsatt i Syria eller ikke gjort rede for.

Landet bistår ingen nederlandske statsborgere i Syria. Om noen tar kontakt med et konsulat eller ambassaden blir vedkommende arrestert og stilt for retten, sier en talsperson for regjeringen.

I likhet med Storbritannia og Tyskland vil også Nederland trekke statsborgerskapet til dem som utgjør en sikkerhetstrussel, om de har et annet statsborgerskap.

Kosovo etterforsker hjemvendte IS-kvinner

Av 300 IS-krigere er 117 tilbake. 138 er i Syria

Myndighetene etterforsker rundt 30 kvinner som sammen med 74 barn ble fløyet hjem på påskeaften. Også fire menn var ombord. Mange av de rundt 30 kvinnene var gift med IS-krigere. Ti av dem er nå plassert i husarrest.

I Kosovo er straffen for å forlate hjemlandet for å krige for væpnede grupper i utlandet fengsel i opptil 15 år.

Kilder: The Soufan Center, ICCT The International Centre for Counter-Terrorism, Bundesamt für Verfassungsschutz BfV, EL Pais, Der Spiegel, Financial Times, NTB, Reuters, BBC.

Publisert: 05.05.19 kl. 00:02