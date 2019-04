BRENNER: Notre-Dame i Paris står i flammer. Foto: PATRICK ANIDJAR / AFP

Professor i kulturhistorie: – Det er en katastrofe

Professor i arkeologi og kulturhistorie, Axel Christophersen, mener brannen i Notre-Dame er et stort tap for parisernes identitet og for verdenssamfunnet.

Notre-Dame brenner. Spiret og taket har kollapset på den ikoniske katedralen i Paris .

– Det er en katastrofe. Det er et stort tap for parisernes identitet og for verdenssamfunnet. Det er en av de flotteste katedralene vi har, sier Axel Christophersen, professor i arkeologi og kulturhistorie ved NTNU, til VG mens han følger brannen på TV.

Christophersen er ekspert på arkeologi i middelalder og nyere tid, samt internasjonalt kulturminnevern.

Professoren reagerer på at brannen har klart å utvikle seg slik den har gjort, og at katedralen ikke er bedre brannsikret.

Her faller spiret:

– Jeg skjønner nesten ikke at det er mulig, som en del av verdensarven burde den vært godt brannsikret. Jeg er veldig spent på å høre hva som kommer frem om sikring etter brannen, sier Christophersen.

Han er også redd for at flere av kunstverkene inne i katedralen kan være ødelagt.

– Det er blant annet fantastiske glassmalerier fra 1200-tallet i Notre-Dame, og de har vi ikke så mange av. Jeg kan ikke tenke meg at de overlever, sier Christophersen.

Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på Twitter at han blir trist av å se at en hel del av det franske folk brenner. Han skriver videre at han tenker på hele nasjonen, alle katolikker og alle franskmenn:

Solberg og Støre

Ifølge Le Figaro vil president Emmanuel Macron ankomme stedet innen kort tid.

Også Erna Solberg tvitrer at det er hjerteskjærende å se Notre-Dame brenne:

– I favorittbyen min, Paris. Håper så mye som mulig kan reddes, skriver hun.

Solberg gittet seg i all hemmelighet med sin mann, Sindre, nettopp i Paris.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er også frankofil og studerte i Paris.

– Det er en tragedie! Notre Dame er et landemerke, i Paris, i Europa. Alle som elsker Paris har et forhold til katedralen midt i sentrum. Det er dypt tragisk det som nå utspiller seg. Når de får kontroll over brannen er jeg trygg på at byen og hele Frankrike vil gjøre alt for å begge opp igjen, sier han.

Om kunsten

Katedralen inneholder en unig samling kunst: Notre-Dame er et av gotikkens betydeligste monumenter; på vestfasaden er kongegalleriet, som ble ødelagt under den store revolusjonen, restaurert på 1800-tallet.

Det store rosevindu i vest og tverrskipenes glassmalerier er fra 1200-tallet. Vestfasadens tre portaler omfatter Den hellige Annas portal i sør (ca. 1170), midtportalen med fremstillingen av Dommedag (1220–30), og nordportalen med Jomfru Maria (ca. 1210–30).

Tverrskipets portal har i sør en fremstilling av St. Stefans martyrium (ca. 1260), mens nordportalen har eksteriørets eneste friskulptur fra middelalderen, den berømte stående Jomfru Maria. Den såkalte Paris-madonna befinner seg i tverrskipet (ca. 1350).

Etter store ødeleggelser, særlig på 1700-tallet, ble kirken gjennomgripende restaurert av E. Viollet-le-Duc og J. B. A. Lassus (1843–64).

Publisert: 15.04.19 kl. 20:36 Oppdatert: 15.04.19 kl. 20:47