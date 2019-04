FIKK TRE TIMER: Patricio Galvez fikk tre timer med barnebarna etter å ha lett etter dem i Syria. Foto: PRIVAT

Hevder Chile vil hente ut Skråmos barn

Chilenske myndigheter står klare til å hente ut barna til den norske IS-krigeren Michael Skråmo. Det forteller barnas morfar til VG.

En søskenflokk på syv norsk-svenske barn på mellom ett og åtte år sitter i interneringsleiren Al-Hol i Syria . De er utmagret – psykisk og fysisk nedbrutt av en barndom i en krigssone. De kikker inn i kamera med fortvilte, forvirrede blikk i sine lyseblå øyne, på bildene VG har fått tilsendt.

Barnas morfar Patricio Galvez er nå i Irak, i et forsøk på å hente ungeflokken på syv ut fra nabolandet.

– Sverige har alltid vært imot å hjelpe. De har manglet vilje og interesse til å hjelpe disse barna, sier han til VG.

MED MINSTEMANN: Bestefaren med sitt yngste barnebarn i Syria. Foto: PRIVAT

Bakgrunn fra Chile

Morfaren er opprinnelig fra Chile. Hans datter Amanda Gonzalez mistet livet i et bombeangrep. Svigersønnen, Michael Skråmo, som er norsk statsborger, men vokste opp i Sverige, døde under de siste kampene om IS-byen Baghouz.

Skråmos barn kunne ha søkt om norsk statsborgerskap gjennom faren, men det er mer sannsynlig at de får svensk statsborgerskap gjennom moren. Barna har en sterkere tilknytning til Sverige, der fire av dem er født, og der besteforeldrene bor.

Morfaren skriver til VG at han forsøker å presse svenske myndigheter til å handle, blant annet ved å henvende seg til Chile.

TERRORPROPAGANDA: Michael Skråmo lot seg verve av IS, og deltok i flere propagandavideoer for terrorhæren. Foto: IS

– Jeg ber svenske myndigheter om å handle umiddelbart, og mediene har vært det viktigste verktøyet for å få til dette. I dag følger nesten alle i Latin-Amerika med på denne saken. Jeg sender brev til myndighetene og ber dem be Sverige om å handle. Å involvere Chiles regjering i saken har hjulpet enormt på å få Sverige til å ta problemet på alvor, skriver morfaren til VG.

– Når Chile tilbød umiddelbar evakuering av barna føltes det så fantastisk. Men lykken endret seg raskt, da Sverige plutselig tok ansvar i saken og avviste Chile sin innsats, fortsetter han.

Morens kusine

I morfarens hjemland er saken blitt løftet til høyeste nivå politisk, sier Valeria Gonzales, kusinen til barnas mor, til svenske Aftonbladet.

– Chile har sagt at de ikke vil nøle med å evakuere barna hvis Sverige ikke handler snart. Det kan også føre til politiske konflikter mellom landene, sier kusinen.

Gonzales sier at chilenske myndigheter allerede har tilbudt seg å hente barna ut av Syria, og ta dem til nærmeste sykehus. Barnemorens kusine sier at et nytt møte i Chile med den svenske ambassaden er planlagt mandag.

SVÆRT TYNNE: Barna til Skråmo fremstår som underernærte og traumatiserte etter opplevelsene i Den islamske staten. Foto: PRIVAT

Politisk press

Denne uken sa Sveriges utenriksminister Margot Wallström at regjeringen nå jobber intenst med at alle barn med tilknytning til Sverige som befinner seg i Syria, skal få den hjelpen de trenger. Wallström sa samtidig at hun arbeider tett med de andre nordiske landene for å finne en løsning.

Flere svenske partier mener at regjeringen må gjøre mer for å hente hjem svenske barn som sitter fast i leire i Syria.

Både Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna mener at den sosialdemokratiske regjeringen må gjøre mer for å få barna hjem til Sverige, skriver NTB.

KUSINEN TIL MOREN: Valeria Gonzales forteller at saken har stort fokus i Chile. Foto: Privat via Aftonbladet.se

Presidenten er engasjert

Valeria Gonzales forteller at det ble holdt et møte i utenriksdepartementet i Chile, hvor den svenske ambassaden deltok. Det endte med at Sverige sa klart ifra om at barna er svenske, og at andre land ikke skal gripe inn.

– Vi hadde kontakt med den chilenske presidenten i går, og han er åpen for muligheten til å fly ned og hente barna selv. Det har blitt så stort i Chile, sier slektningen til Aftonbladet.

Hun forteller at barna er alvorlig syke, lider av lungebetennelse, hudinfeksjoner, og er ekstremt underernærte. Den minste gutten, som er ett år, veier mindre enn tre kilo.

– De er veldig svake, og kan nesten ikke stå oppreist, sier hun. Det har vært leger der og som vurderte situasjonen som akutt.

Debatt i Norge

Fire norske IS-kvinner, med til sammen seks barn, sitter internert i Al-Hol. Også i Norge venter besteforeldre i uro for hva som skal skje med deres barnebarn.

Saken fører også til heftig politisk debatt i Norge, fordi regjeringspartiene er uenige om barna skal hentes hjem eller ikke. VG kunne lørdag fortelle om hvordan regjeringen har holdt møter for å hente innspill fra de fire partigruppene på Stortinget.

