LIK ROMKAPSEL: Et bilde fra 3. mars viser en Crew Dragon-kapsel fra selskapet SpaceX ved Den internasjonale romstasjonen. Den vellykkede testturen foregikk uten mannskap. Det er nå bekreftet at en slik romkapsel ble fullstendig ødelagt i en eksplosjon på Cape Canaveral 20. april. Foto: NASA via AP / NTB scanpix

Ny SpaceX-kapsel ødelagt i ulykke under testing

En ny romkapsel som er utviklet for å frakte astronauter, ble fullstendig ødelagt under testing for noen dager siden, opplyser en amerikansk senator.

NTB-AFP

Nå nettopp







Det har i flere dager vært spekulert i hva som hendte på romfartssenteret Cape Canaveral 20. april. Folk i området kunne se kraftig røykutvikling, og i etterkant er det bare kommet vage meldinger om at noe var gått galt under testing av den nye SpaceX-kapselen Crew Dragon.

Fikk du med deg? SpaceX sier de skal fly turist rundt månen

En kornete video som er lekket ut, viser en kraftig eksplosjon og brann i fartøyet. Nå bekreftes det at det er ødelagt.

– Hendelsen forårsaket et fullstendig tap av kapselen, sier senator Richard Shelby i en senatshøring. Han leder komiteen som har ansvaret for NASAs budsjett.

SpaceX, som ledes av Elon Musk, er et av selskapene som har fått i oppdrag å bygge nye, bemannede romfartøy for NASA.

Is funnet på månen: Kan bli brukt som drikkevann av astronauter

Fartøy som skal frakte astronauter, må blant annet ha systemer på plass for å redde astronautene hvis noe går galt under oppskytingen. Det består av små rakettmotorer som gjør at romkapselen kan fly vekk fra bæreraketten i nødstilfeller.

Det var dette systemet som ble testet da kapselen eksploderte. Ingen var om bord, og det er ikke meldt om skadede i ulykken.

Les også: Israelsk månefartøy med selfie fra rommet

Ifølge Shelby skal NASA og SpaceX nå granske hendelsen sammen. Mye tyder på at eksplosjonen vil føre til en utsettelse i planene om å sende astronauter ut i verdensrommet i et amerikanskbygget romfartøy.

Siden romfergene ble pensjonert i 2011, har amerikanske astronauter reist med russiske Sojuz-fartøy når de skal til Den internasjonale romstasjonen.

Publisert: 02.05.19 kl. 09:15