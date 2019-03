Tarita Alarcon Rapu, guvernør for Rapu Nui på Påskeøya gir kong Harald og dronning Sonja en treskulptur under en seremoni på nasjonalbiblioteket i Santiago om tilbakelevering av gjenstander og materialer som hans far Thor Heyerdahl tok med seg fra Påskeøya i 1956. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rørende øyeblikk markerte tilbakelevering av Kon Tiki-gjenstander

Kongeparet ble vitne til en fargerik seremoni da avtalen om tilbakelevering av gjenstander fra Norge til Påskeøya ble signert i Chile.

NTB

Mindre enn 10 minutter siden







– I dag er det god grunn til å feire, sier Chiles kulturminister etter seremonien på nasjonalbiblioteket i Santiago torsdag, hvor kongeparet ble hedret med dans og sang av fjærprydede innbyggere fra Påskeøya.

Kulturminnene eventyreren Thor Heyerdahl tok med seg fra det isolerte øysamfunnet i Polynesia til Norge på 50-tallet, skal endelig leveres tilbake. Det var hans egen sønn, Thor Heyerdahl jr., som signerte avtalen med chilenske myndigheter på vegne av Kon Tiki-museet. Saken har fått stor oppmerksomhet i Chile.

les også Kon-Tiki 70 år – se de ukjente bildene

Rubelinda Pakarati fra Påskeøya hilser på Thor Heyerdahl jr. under en seremoni på nasjonalbiblioteket i Santiago om tilbakelevering av gjenstander og materialer som hans far Thor Heyerdahl tok med seg fra Påskeøya i 1956. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Som ti ganger julaften

Guvernøren på Påskeøya, Tarita Alarcon Rapu, er overveldet:

– Det er den mest enorme gaven som vi kunne ha drømt om i 2019. Det er som ti ganger julaften for oss, sier Rapu til NTB.

Materialet som nå skal tilbake til Påskeøya, ligger i dag på et lager i Oslo, nærmere bestemt på Kon Tiki-museet. Det dreier seg blant annet om 950 hulestein, 300–400 steinøkser og 2.000 – 3.000 andre gjenstander, samt fire hodeskaller og flere skjeletter etter folk som levde på Påskeøya for flere hundre år siden.

Spesielt det sistnevnte er det viktig for lokalbefolkningen.

– Det er som om alle sjelene våre kommer tilbake. Levningene til våre fordre kommer tilbake. De har vært viktige for bruk under forskning, men nå skal de tilbake, sier hun.

Les også: Kong Tiki

– Rørende

For å vise sin takknemlighet danset flere representanter for lokalbefolkningen på Påskeøya i lokalet hvor avtalen ble signert mens de sang. Seansen ble avsluttet med at de overrakte gaver, i form av smykker, trefigurer og bilder, til kongeparet og Thor Heyerdahl. jr.

Kongeparet har selv besøkt Påskeøya i 2014, og minnene går tilbake til den gang.

– Det var veldig rørende å plutselig være her og gjenoppleve noe av det ved at de kom dansende med kranser og det hele, sier dronning Sonja.

Kongen sier at det sterkeste minnet fra Påskeøya er steinstatuene som øya er så berømt for.

les også Filmanmeldelse:«KON-TIKI»: Kon-Tiki-anmeldelse: Forventningene innfridd!

– Befolkningen var veldig interessert i historien selv, og var veldig takknemlige for Thor Heyerdahls forskning på øya, sier kong Harald.

Thor Heyerdahl jr. signerer avtaler på vegne av Kon-Tiki Museet med den chilenske riksantikvaren Carlos Maillet under en seremoni på nasjonalbiblioteket om tilbakelevering for repatriering av gjenstander og materialer som hans far Thor Heyerdahl tok med seg fra Påskeøya i 1956. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lengre dialog

Kongen har også en spesiell tilknytning til Thor Heyerdahl og ekspedisjonen. Han var blant annet om bord i ekspedisjonsskipet til Heyerdahl før det forlot Oslo i 1955.

Thor Heyerdahl jr. forteller at planen alltid har vært å levere gjenstandene tilbake, og at faren ga dette løftet allerede under ekspedisjonen i 1955–56.

Kon-Tiki Museet lenge har vært i dialog om tilbakelevering av materialet, men museet på Påskeøya ikke har ønsket det før nå, ifølge museumsdirektør Martin Biehl.

Publisert: 28.03.19 kl. 19:58