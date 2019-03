HARDT PRESSET: May forlater nummer 10 Downing Street tidligere i dag, mens hun forbereder seg på en avstemning om ulike løsninger for Brexit. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

May tilbyr seg å gå av for å redde Brexit

Ifølge Sky News og flere engelske medier, er Theresa May klar for å trekke seg som statsminister dersom det kan redde Brexit-avtalen.

May kjemper for Brexit-avtalen, og er villig til å ofre sitt politiske liv. Ifølge Sky News har hun stilt sin posisjon til rådighet i et internt møte med konservative parlamentarikere.

– Jeg er forberedt på å forlate denne jobben tidligere enn jeg planla hvis det kan sikre en velordnet Brexit, skal May ha sagt ifølge kildene til Sky News.

May kommer til å gå av dersom Underhuset godtar hennes brexitavtale med EU, opplyser partifellen James Cartlige til The Guardian.

Noen dato for Mays eventuelle avgang opplyses det ikke om, melder NTB. I en uttalelse fra Statsministerens kontor erkjennes det at May er villig til å trekke seg:

«Jeg vet at det er et ønske om en ny tilnærming og nytt lederskap i den andre fasen av Brexit-forhandlingene, og jeg vil ikke stå i veien for det», står det i uttalelsen fra May.

«Jeg vet at noen mennesker er bekymret for at hvis man stemmer for tilbaketrekkingsavtalen så vil jeg tolke det som et mandat til å haste videre inn i fase to uten debatten vi trenger å ha. Det skal jeg ikke – jeg hører det dere sier».

«Jeg er forberedt på å forlate denne jobben tidligere enn jeg hadde tebkt for å gjøre det som er riktig for vårt land og vårt parti.Jeg ber alle i dette rommet om å støtte avtalen, slik at vi kan utføre vår historiske plikt - og levere på beslutningen fra det britiske folk og forlate den europeiske union med en velordnet utgang», avslutter May.

