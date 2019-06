Advokat: Tinder-svindleren pågrepet

Ifølge hans israelske advokat er Tinder-svindleren Simon Leviev pågrepet på flyplassen i Athen.

Simon Leviev, hvis egentlige navn er Shimon Yehuda Hayut, som blant annet blir etterforsket i Tyskland, har selv opplyst sin egen advokat om at han ble arrestert av Interpol i Hellas.

– Han ble arrestert i Athen i Hellas. Han ringte meg fra flyplassen. Interpol arresterte ham, tror jeg, sier Levievs advokat Yaki Kahan til VG.

Advokaten forteller at han bare snakket med Leviev et par minutter, og ikke vet noe særlig mer om situasjonen.

– Jeg vet ikke hvor de tar ham. Jeg vet ingenting. Jeg vet bare at de arresterte ham på flyplassen i Athen.

– De tok mobiltelefonen hans, og det er det.

Brukte Tinder for å lure kvinner

I februar i år beskrev VG hvordan Leviev på kynisk vis misbrukte kvinner for egen vinning.

VG har vært i kontakt med flere kvinner som forteller om hvordan Leviev brukte Tinder for å få kontakt med, og danne forhold til, kvinner, for så å lure dem for store summer.

Hans metode består i å sjarmere ofrene med reiser i privatfly og dyre hoteller. For kvinnene har han fremstått som en velstående forretningsmann i diamantbransjen, men andre kvinner han har lurt, betaler for luksusen.

ADVOKAT: Det er Simon Levievs israelske advokat, Yaki Kahan, som forteller VG at Leviev er pågrepet. Foto: Kristoffer Kumar, VG

– Jeg er så lettet

Norske Cecilie Schrøder Fjellhøy fra Lillestrøm er en av dem som har anmeldt ham for bedrageri. Etter å ha møtt Leviev flere ganger i løpet av 12 uker begynte han å fortelle om utpressing, og ba om stadig mer penger for å bli kvitt truslene mot ham. Pengene har hun aldri fått tilbake.

– Jeg synes det er fantastisk at de har klart å ta ham takket være bra politiarbeid i mange land. Jeg gleder meg nå til rettferdigheten endelig kan skje i veldig mange saker som han nå skal stå til ansvar for, sier Fjellhøy til VG etter at nyheten ble kjent.

– Har du blitt informert av offisielle myndigheter om dette?

– Nei, ingenting.

Også svenske Pernilla Sjøholm har blitt lurt av Leviev. Da VG kontaktet henne i forbindelse med den første saken om Tinder-svindleren hadde hun overført 400.000 kroner til ham.

– Jeg er så lettet! Jeg har hatt skjelven siden jeg hørte om dette tidligere i dag. Grått og ristet. Jeg håper bare virkelig at alle involverte får sin rettferdighet. Endelig er vi her, og det føles så rart. Det har vært en skikkelig reise.

Anmeldt i flere land

Leviev ble dømt for bedrageri i 2016 i Finland. Leviev er nå på rømmen fra politiet i en rekke land. Han er etterlyst i både Israel og Storbritannia, og etterforskes i disse landene i tillegg til Tyskland og Sverige.

– Den israelske regjeringen krever at han blir funnet, så rettssaken mot Leviev kan fortsette. Vi gjør hva vi kan for å finne ham og hente ham inn, har politietterforsker, Hanny Giladi, i Tel Aviv-politiet tidligere sagt til VG. Leviev ble tiltalt for blant annet bedrageri i Israel i 2011, men møtte aldri opp til rettssaken.

De øvrige landene hvor Leviev er blitt anmeldt, ifølge VGs dokumentasjon, er: Finland, Nederland og Norge. VG har tidligere skrevet om hvordan norsk politi aldri startet etterforskning.

