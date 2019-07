PÅ BESØK: USAs visepresident Mike Pence besøkte migrantleirer i Texas fredag. Foto: Patrick Semansky/ AP / NTB scanpix

Visepresident Pence besøkte overfylte migrantleirer

USAs visepresident Mike Pence besøkte fredag kveld to migrantleirer på grensen ved Texas, inkludert en leir der hundrevis av menn satt innestengt i trange bur.

NTB-AP

Noen av mennene sa at de var sultne, og at de har sittet innestengt i 40 dager eller mer.

– Dette er tøffe saker, sa Pence på en pressekonferanse etterpå.

– Jeg visste at vi ville se et system som er overbefolket. Det er overbelastet, og det er grunnen til at Kongressen må handle, fortsatte han.

Pences kontor sier besøket var en del av Trump-administrasjonens forsøk på å vise at de legger godt nok til rette for migrantene. Men det Pence fikk se under besøket, kan føre til mer kritikk for forholdene migranter lever under i amerikanske myndigheters oppsyn.

Pressefolk ble fjernet

Da de innsatte så pressefolk ankomme stedet, begynte mange å rope at de har vært der i 40 dager eller mer, at de er sultne, og at de ønsker å pusse tennene sine. Vakter på stedet hadde tildekkede ansikter. Pressekorpset, som fulgte visepresidenten, ble fjernet innen 90 sekunder.

En reporter fra avisen The Washington Post sier burene var så overfylt at det var umulig for alle mennene å legge seg på betongen samtidig. Forholdene lignet dem som ble beskrevet av en overinspektør i en rapport om turer til to grensepolitianlegg ved elven Rio Grande. Ett av dem var anlegget Pence besøkte.

Agenten som har ansvar for anlegget Pence besøkte, sier mennene får pusse tennene sine en gang om dagen. Han sier også at de får deodorant etter å ha dusjet, men innrømmer at mange av dem ikke har dusjet på 10 til 20 dager. Han sier også at det lengste en mann har vært der er 32 dager.

Slår tilbake mot kritikk

President Donald Trump sa tidligere fredag at han hadde sendt Pence til grensen for å slå tilbake mot rapporter om forferdelige forhold ved leirene.

– De er overfylt fordi vi har mange mennesker, men de er i god form, sa Trump. Videre klaget han på «falske» opplysninger i saker fra New York Times.

Pence besøkte tidligere på dagen et annet anlegg bestående av store hvite telt, hvor brorparten av de internerte lå på tynne matter med tynne, metallfolielignende tepper. Pence fremholdt at alle familiene han snakket med der, ble godt ivaretatt.

Trump-regjeringen har også fått sterk kritikk for forholdene i en leir i Clint i Texas, der barn ble holdt i skitne og dårlige forhold, mens de holdt oppsyn med yngre barn i overbefolkningen.

Fem migrantbarn har dødd i regjeringens varetekt siden 2018.

Rekordmange mellomamerikanske familier på flukt fra vold, fattigdom og tørke har kommet til USA dette året. Det toppet seg i mai, da grensepolitiet pågrep nesten 133.000 mennesker.

