LIKER EU: Jusstudentene Aoife Shanahan (21) og Amie Hogan (21) ved Trinity College i Dublin setter stor pris på irsk EU-medlemsskap. Foto: Jørgen Braastad

Folk i Irland er mer positive til EU etter brexit

DUBLIN/OSLO (VG) Mens britene har brukt tre år på å skille seg fra EU, har den europeiske union aldri vært mer populær i Irland. 93 prosent er for irsk medlemskap.

Nå nettopp

Samtidig som Storbritannia etter planen skulle vært ferdig som EU-medlem, har aldri EU stått sterkere kurs i nabolandet Irland som i 2019.

93 prosent av irene mener Irland skal fortsette som EU-medlem, viser en meningsmåling tatt opp på vegne av Europabevegelsen i Irland tidligere i år.

Et flertall av de spurte i meningsmålingen sier at brexit faktisk har forbedret deres syn på EU-medlemskap.

– I lys av brexit mener jeg det har blitt enda mer viktig å fortsette å være medlem. Det er enklere. Og EU er ikke så ille, sier irske Aoife Shanahan (21) til VG.

BREXIT-BEKYMRING: Mens irene ønsker å forbli i EU, skal Storbritannia ut. Det betyr at grensen mellom Nord-Irland og Irland blir EUs nye yttergrense. Det bekymrer mange på den irske øya. Foto: Jørgen Braastad

VG møter jusstudentene Aoife og Amie Hogan (21) utenfor Trinity College i hjertet av Dublin.

Irland og Storbritannia ble EU-medlemmer samtidig i 1973, men 46 år etter, har landene et diametralt forskjellig syn på EU.

Ifølge Eurobarometer fra august, som er EUs egen meningsmåling, er irene de mest optimistiske til EUs fremtid av alle i EU. Britene er i motsatt ende av skalaen.

Mens 85 prosent av irene er optimister, er bare 47 prosent av britene det samme.

Venninnene ved Trinity College er ikke overrasket over at irene ser ut til å elske å være EU-medlem.

– Jeg liker å være EU-borger. Å være medlem av EU gir oss muligheten til å bevege oss fritt over landegrensene. Særlig for oss unge som er mer internasjonale, så er dette avgjørende. For meg er det kanskje det viktigste med EU-medlemskapet, sier Amie.

LIKER PASS-FRIHETEN: Venninnene Amie (t.h) og Aoife tror unge irer liker EU fordi man kan bevege seg fritt i Europa. Foto: Jørgen Braastad

Det ikke bare de unge i Irland som er for EU. 95 prosent av de spurte fra 65 år og oppover mener Irland må fortsette å være medlem.

Til sammenligning var det aller størst oppslutning for å forlate EU blant velgere over 65 år under brexit-avstemningen i Storbritannia i 2016.

Eu-støtten øker

– Vi har vært overrasket over at støtten til irsk EU-medlemskap bare øker og at det har blitt mer populært etter brexit, sier Noelle O Connell, leder av Europabevegelsen i Irland, til VG.

Da britene begynte å diskutere en EU-utmelding i 2013, startet Europabevegelsen i Irland å måle irenes syn på EU. I 2013 mente «bare» 81 prosent av irene at Irland burde forbli i EU.

– I dag mener til og med flertallet at vi bør knytte oss enda mer til EU. Det er oppsiktsvekkende, sier hun.

Skyggen av storebror

For å forstå hvorfor Irland har gått i stikk motsatt retning enn britene i EU-spørsmålet, må du forstå irsk historie, forklarer O Connell.

– Irland har aldri vært et stort imperium hvor solen aldri gikk ned. Vi har levd i skyggen av en stor nabo. Vi var et lite land som fikk plass ved de stores bord da vi ble EU-medlemmer. Det har gitt oss store fordeler, mener hun.

Da Irland fikk sin selvstendighet i 1922 etter århundrer som britisk koloni, var landet et fattig, religiøst jordbrukssamfunn.

Bakgrunn: Volden kan returnere til Nord-Irland. Brexit får skylden.

EU-medlemskapet har betydd økonomisk støtte til å bygge infrastruktur, gode økonomiske program for bønder og studenter, og en modernisering av den irske økonomien og samfunnsliv, som mer likestilling, likelønn, foreldrepermisjon, forklarer O Connell.

– I det britiske offentlige ordskifte har man vært kritisk til EU de siste 46 år, og enkelte politikere har hatt en tendens til å skylde på EU for alt som går galt, men selv ta æren for suksessene. I Irland har politikerne heller lagt vekt på hvilke muligheter og fordeler EU har gitt oss, sier hun.

OVERRASKET OVER OPPSLUTNINGEN: Noelle O Connell, leder av Europabevegelsen i Irland. Foto: European Movement Ireland

Likheter med Norge

Norge og Irland har store historiske likheter: Vi var også underlagt en storebror, Danmark, i flere hundreår og var et fattig jordbrukssamfunn da vi fikk vår selvstendighet.

– I Norge var man redd for å miste norsk identitet og selvstyre og Norge sa nei til EU-medlemskap to ganger. Hvorfor har irene landet på en annen konklusjon tror du?

– Vi har en liten, utadrettet global økonomi, en internasjonal diaspora på over 70 millioner mennesker, og vi plassert på en øy midt i Atlanterhavet, mellom USA og ytterkanten av Europa. For oss har EU gjort det mulig å forsterke vår tilstedeværelse og identitet i verden langt utover vår størrelse og lille befolkning.

Bakgrunn: David Byrne (72) forhandlet fredsavtalen i Nord-Irland - nå støtter han Boris-avtale

EU har også styrket den irske kulturen, mener O Connell og viser til at det irske språket er blitt et offisielt EU-språk.

– Det har vært avgjørende for å holdt liv i det irske språket, sier hun.

Grenseproblemer

Storbritannia skulle etter planen forlate EU 31. oktober, men skilsmissedagen er utsatt til 31. januar. Hovedårsaken til at britene ikke er ute av EU ennå, er grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Problemet er at grensen blir EUs nye yttergrense. Det er uaktuelt for EU at grensen skal være åpen, samtidig som EU har vært bekymret for konsekvensene dersom en fysisk tollgrense bygges opp. Politiet i Nord-Irland har advart om at det kan utløse en voldsbølge.

I tolvte time fikk statsminister Boris Johnson i land en avtale med EU, hvor den nye tollgrensen ble liggende i Irskesjøen. Johnson fikk imidlertid ikke avtalen gjennom det britiske Underhuset.

SLOSS FOR BREXIT-AVTALEN: Statsminister Boris Johnson har utlyst nyvalg 12. desember og håper å få flertall i Underhuset slik at hans brexit-avtale kan gå gjennom. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

Nå har han utlyst nyvalg 12. desember. Hans uttalte mål er å sikre seg flertall i Underhuset, slik at avtalen kan gå igjennom før 31. januar.

Ryker avtalen, risikerer britene en hard brexit og at grensen blir bygget opp.

– Vi respekterer britenes demokratiske avgjørelse om å forlate EU, men fra et irsk perspektiv er det vanskelig å takle at britenes beslutning får konsekvenser for hele den irske øya, sier O Connell.

Les også: Postmann Pat (79) får huset delt i to av brexit

O Connell mener EU har vært en solid støtte for Irland gjennom kaotiske brexit-måneder, og at det har styrket båndene mellom andre EU-landene og Irland.

– Vi er glade for at EU hele tiden har hensyntatt hva som er det beste for Irland og vist solidaritet med oss, sier hun.

Publisert: 24.11.19 kl. 10:35

Mer om