PRISVINNER: Jusprofessor İştar Gözaydın fikk høsten 2017 menneskerettighetsprisen til Universitetet i Oslo. Først nå kan hun motta den. Foto: Odin Jæger/VG

Forfulgt professor fikk komme til Norge

Etter 104 dager i en fengselscelle med en terrortiltale hengende over seg, fulgt av tre år med utreiseforbud fra Tyrkia, er ikke jusprofessoren et sekund i tvil om hvilken straff som var verst.

Nå nettopp







På Universitetsplassen i Oslo sentrum sludder det, og is og snø er pakket tett sammen i en haug. Hjemme i Istanbul er det 20 plussgrader, men jusprofessor İştar Gözaydın stortrives i den norske hovedstaden.

I tre år har passet hennes vært beslaglagt av den tyrkiske staten. Nå kan hun endelig reise igjen. Det har gjort det mulig for henne å komme til Norge og motta en pris hun fikk for over to år siden.

Høsten 2017 fikk hun menneskerettighetsprisen til Universitetet i Oslo, og ble hyllet som en viktig og forfulgt akademiker. Men i Tyrkia var hun terrortiltalt og hadde utreiseforbud.

BAKGRUNN: I Tyrkia kalles hun terrorist, i Norge vinner hun pris

– Absurd anklage

Hun ble tiltalt for å tilhøre den islamske Gülen-bevegelsen, som tyrkiske myndigheter mener sto bak det mislykkede kuppforsøket i 2016. Strafferammen var på 15 års fengsel.

– Jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, så det føltes veldig absurd å bli anklaget for å være en tilhenger av imamen Gülen. Men jeg forsvarer trosfrihet for alle, også for Gülens tilhengere. Å være en demokrat, jurist og akademiker er risikabelt i Tyrkia, sier Gözaydın til VG.

Menneskerettighetsforkjemperen ble arrestert i desember 2016 og satt fengslet i 104 dager, før hun slapp ut mot kausjon. I januar 2018 ble hun frikjent av retten i Tyrkia. Men passet fikk hun først tilbake i høst, etter å ha vunnet frem med et rettslig krav om at utreiseforbudet måtte løftes.

– Da jeg kom for å søke om nytt pass, dro de uoppfordret opp mitt gamle pass fra en skuff. Det var utgått på dato. Nå har jeg fått nytt.

MED PASSET: Å få tilbake passet, og muligheten til å reise ut av Tyrkia, var en stor befrielse. Men jusprofessoren skal aldri flytte fra hjemlandet permanent. Foto: Odin Jæger/VG

Jusprofessoren sier at det å få sin bevegelsesfrihet ut av landet begrenset faktisk var verre enn å sitte fengslet.

– Å være i fengsel var på mange måter interessant. Hele mitt yrkesliv har jeg jobbet med å forsvare fengslede, nå fikk jeg selv oppleve det. Og jeg visste at det ville være midlertidig. Men å få passet inndratt føltes mer invaderende fordi det ikke ble gitt noen tidsramme på det.

I etterkant av kuppforsøket er 150.000 personer fjernet fra sine jobber, 500.000 er blitt etterforsket og 96.000 sitter fortsatt fengslet. Mulighetene for å anke er for mange svært begrenset.

Les også: Åtte dager i frihet, så ble han fengslet på nytt

UTENFOR RETTEN: İştar Gözaydın utenfor retten i Istanbul etter å ha blitt frikjent i januar 2018. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Ingen bedring

– Noen er blitt løslatt, men andre fengsles på nytt med andre anklager. Det er ikke lett å jobbe for menneskerettigheter i Tyrkia, og situasjonen har ikke bedret seg, mener Gözaydın.

Hun risikerer selv å bli fengslet på nytt: Den siste tiden har Erdogan-regjeringen opprettet terrorsaker mot personer som deltok i Gezi-demonstrasjonene, en enorm protestbølge som fant sted så langt tilbake som i 2013. Jusprofessoren fant nylig navnet sitt på en liste over personer som kobles til demonstrasjonene.

– Kanskje jeg ikke er fri likevel. Uansett så fortsetter jeg med arbeidet mitt. Vi lever bare én gang. Og jeg flytter ikke fra Tyrkia, selv om jeg har jobbtilbud i andre land. Istanbul er mitt hjem, og slik vil det forbli, sier professoren.

Bakgrunn: Berkin (15) er såret som aldri gror

Publisert: 18.11.19 kl. 07:52







Mer om