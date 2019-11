Sharnie Moren og den 18 måneder gamle datteren Charlotte ser på den tykke røyken fra skogbrannene som herjet nær Nana Glen tirsdag. Foto: STRINGER / X80002

Nekter å diskutere klimaendringer og skogbranner: – Ta det ned et par hakk

SYDNEY (VG) Mens skogbrannene herjer i Australia, ber statsminister Scott Morrison politikerne om å slutte å diskutere klimaendringer.

– Ta det ned et par hakk. Det har vært mange provoserende kommentarer de siste dagene fra alle sider av debatten, og det hjelper ingen, sa han på en pressekonferanse onsdag morgen lokal tid, ifølge Sydney Morning Herald.

Statsministeren, som ble gjengvalgt i mai, har fått kraftig kritikk for å nekte å svare på spørsmål om klimaendringer i forbindelse med de pågående skogbrannene i Australia.

Han mener debatten ikke skal tas nå – mens brannene herjer.

– Det er en tid og et sted for å debattere kontroversielle og viktige saker, men akkurat nå er det viktig å fokusere på australierne som trenger vår hjelp, sier statsministeren.

SKOGBRANN-BESØK: Australias statsminister Scott Morrison besøkte i helgen et evakueringssenter i Taree i New South Wales. Foto: Darren Pateman/AAP

Det har fått ordfører Carol Sparks som representerer miljøpartiet Greens, de grønne, i området Glen Innes, til å reagere. Hun måtte selv evakuere fra hjemmet sitt fredag, og sier til nyhetsbyrået AAP at området er svært påvirket av tørke.

Tirsdag brant det flere steder i hennes hjemkommune.

– Det er ingen tvil om at dette handler om klimaendringene. Det blir mer og mer tydelig. Hvorfor sier han ikke at de skal gjøre alt de kan for å hjelpe? Han er lederen vår, han burde visst bedre.

RØYKTEPPE: Slik var utsikten til det ikoniske Operahuset i Sydney tirsdag – før himmelen klarnet i 19-tiden om ettermiddagen lokal tid. Foto: PAUL BRAVEN / AAP

50 hjem ødelagt tirsdag

Australia har hatt svært lite regn den siste tiden, og det ser ikke ut til å bli bedre de nærmeste dagene:

– Dessverre er det vi trenger regn. Skikkelig regn. Og det er ingenting i værutsiktene i nærmeste fremtid som ser ut til å utgjøre noen forskjell i forholdene fremover, sier Shane Fitzimmons, som jobber med å koordinere hjelpearbeidet for brannvesenet, på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Dagen etter at det ble varslet om brannkatastrofe i den australske delstaten New South Wales, begynner myndighetene å skaffe seg oversikt over tirsdagens skadeomfang:

Ingen liv gikk tapt, og ingen er meldt savnet. Fra før er tre mennesker bekreftet døde i brannene den siste uken.

Rundt 50 hjem ble ødelagt i de rundt 300 skogbrannene som herjet tirsdag. Fra før er minst 150 boliger skadet i brannene. Brannsjef Shane Fitzimmons sier at det totale tallet trolig er rundt 300 hjem.

13 brannmenn fikk lettere skader.

Brann- og redningsetaten fikk 2000 nødtelefoner i løpet av 24 timer.

Over 200 skoler er stengt onsdag. Tirsdag holdt 600 skoler stengt.

Det brenner onsdag fortsatt godt flere steder i delstaten. I Hillville kjemper brannmennene mot flammene mot en brann som er blitt oppgradert til såkalt krisenivå.

Samtidig mistenker politiet at tolv av brannene rundt Sydney tirsdag kan ha blitt påsatt. To av disse skal ha truet boliger i noen av byens forsteder, skriver Sydney Morning Herald.

– Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for å finne ut av om brannene var påsatt, og å stille de ansvarlige for retten, sier delstatens fungerende politisjef Stuart Smith til avisen.

Og mens delstaten New South Wales kan begynne å skaffe seg mer detaljert oversikt over hva som har gått tapt, har flere branner blusset opp lenger nord, i delstaten Queensland.

Her kjemper brannmannskaper onsdag mot minst 60 branner, og flere innbyggere er bedt om å evakuere hjemmene sine «umiddelbart». Dette gjelder blant annet Noosa, som er et populært feriested ved kysten nord for Brisbane.

– Forholdene er nå svært farlige og det kan snart bli umulig for brannmannskapene å forhindre at brannene sprer seg, sier Queensland Fire and Emergency Services i en uttalelse.

Klimakrangel

Professor Ross Bradstock, som leder senteret for skogbranner ved Universitetet i Wollongong, sier til australske Guardian at landets politikere nesten alltid begynner å diskutere dette temaet etter store branner – til tross for at en rapport fra Australias statlige meteorologibyrå slår fast at klimaendringene har bidratt til at det de kaller ekstremt brannvær har økt jevnt og trutt siden 1950-tallet.

Australske Guardian melder for eksempel onsdag at myndighetene skal ha instruert deltagere på en klimakonferanse om å ikke diskutere noen sammenheng mellom klimaendringer og skogbranner.

PROTEST: Amanda Collien og datteren Etienne protesterer mot sin statsminister Scott Morrison i Nimbin i New South Wales. De mener han ikke har tatt skogbrannfaren på alvor. Foto: JASON O'BRIEN / AAP

Senatoren Barnaby Joyce, som er tidligere visestatsminister for partiet Nationals i Australia, kaller for eksempel de som snakker om klimaendringer for «grønne galninger fra bykjernen». Partiet hans sitter i regjeringen sammen med statsminister Morrisons parti Liberals.

– Vi har hatt branner i Australia siden tidenes morgen, og det folk trenger nå er en liten mengde sympati, forståelse og faktisk hjelp – de trenger hjelp, de trenger husly, sa han til ABC Radio National da han ble spurt om klimaendringer.

Han antydet også at to av dem som omkom under brannene, antagelig selv stemte på miljøpartiet.

Senatoren Jordon Steele-John, som representerer Vest-Australia for De grønne, har svart med å anklage Australias to største partier for å «ikke være bedre enn et knippe brannstiftere».

Han mener regjeringen bidrar til krisen ved å støtte videre kulldrift. Senest i juni godkjente Australia etableringen av en kontroversiell kullgruve i delstaten Queensland.

