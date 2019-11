81 skogbranner i Australia: - Katastrofal brannfare

Flere titalls skogbranner herjer nå i tørkerammede områder i Australia. Tre personer har dødd og myndighetene har sendt ut katastrofevarsel.

I en Twitter-melding søndag morgen advarer brannvesenet advarer brannvesenet om «katastrofal brannfare» i Sydney og Hunter tirsdag.

– Mange områder vil være utsatt for farlige forhold, tvitrer de.

Brannvesenet råder innbyggerne til å legge en plan for hvor de skal oppholde seg på tirsdag.

– Hvis du bor i et område hvor det er varslet katastrofal brannfare, bør du unngå områder som er utsatt for skogbrann. Dette kan bety å forflytte seg til større landsbyer eller byer, eller større bygninger som for eksempel kjøpesentre. Vanlige hus er ikke bygget for å motstå brann under slike forhold.

De opplyser også at tre brannmenn ble skadet søndag, da et tre falt over bilen deres.

81 branner

Lørdag ettermiddag herjet 81 skogbranner på tvers av Australia – de fleste i østlige deler av landet.

17 av disse er klassifisert til et såkalt «emergency level» på et akuttnivå med mye vind og tørre forhold som gir gunstige forhold for brannene.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Rakk ikke ta med bagene

Desperate flukthistorier har dukket opp fra den lille byen Bobin som ligger i delstaten New South Wales (NSW) sørøst i Australia.

I byen ligger flere hus og den offentlige skolen i brannruiner etter kraftige branner fredag.

Det eldre ekteparet Margaret og David Thies måtte fredag dra fra hjemmet sitt i all hast, skriver australske 9News. Margaret oppdaget en gressbrann på andre siden av gaten da ekteparet forsøkte å redde et hus i nabolaget.

Innen 20 minutter hadde brannen spredd seg til ekteparets hus. De fikk så vidt tid til å flykte fra brannen sammen med hundene sine og noen få eiendeler.

– De rakk ikke en gang å ta med seg bagene de hadde pakket, sier barnebarnet deres Shina Nixon til nyhetsbyrået AAP.

Brannene som nå herjer har startet allerede før Australia går inn i sin verste skogbrannsesong; i sommermånedene desember, januar og februar.

HERJER: En skogbrann i Bobin, 350 kilometer nord for Sydney søndag.

Tre døde – frykter dødstallene vil stige

Brannvesenet i delstaten New South Wales (NSW RFS) bekrefter at to personer er drept i brannen nær byen Glen Innes – som ligger i østlige Australia – mellom den populære surferbyen Brisbane og Sydney.

Politiet i delstaten bekrefter at ytterligere en person er funnet død i et nedbrent hus nord for byen Taree.

Minst syv personer er savnet, skriver The Sydney Morning Post.

Den australske statsministeren Scott Morrison uttalte på en pressekonferanse at han frykter dødstallene vil stige.

FORSIKRER: Statsminister Scott Morrison skriver på sin Twitter-konto at han pratet med nødetatene søndag morgen for å sørge for at alle tilgjengelige ressurser blir benyttet i slukningsarbeidet. Foto: DANNY CASEY / AAP

På Twitter skriver han:

– Til de australiere som har mistet alt, vi er knust over tapene deres, og vi vil være der for å støtte og for å gjenoppbygge det tapte. Og for at alle dere i de berørte områdene skal være trygge: Vennligst lytt til og følg instruksjonene fra nødetatene.

– Aldri sett før

Premier i delstaten New South Wales, Gladys Berejiklian advarer mot at disse «enestående brannforholdene» ikke er over, og at prognosene viser gunstige brannforhold også neste uke.

– Vi opplever en situasjon i New South Wales med disse brannene som vi aldri før har sett, sier Berejiklian.

Brannvesenet vil fortsette å forsøke å få kontroll over de mange skogbrannene, men talsperson for brannvesenet i delstaten, Shane Fitzsimmons, er ikke optimistisk:

– Realiteten er den at vi simpelthen ikke er i stand til å få kontroll over disse brannene, sier han på en pressekonferanse.

Rammet av tørke

Deler at Australia er rammet av kraftig tørke, og de gunstige brannforholdene vil ikke få en ende med det første, forventer brannvesenet.

– Prognosene for sesongen fortsetter å være preget av over normale temperaturer og under normale nedbørmengder i månedene fremover, sier Fitzsimmons.

Nylig ble også USA og California rammet av voldsomme skogbranner. Se video under:

