FORLOT MILJØET: Abby Stein var 20 år da hun bestemte seg for å bryte ut av det hasidiske miljøet. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Avhopper fra det ultraortodokse jødiske miljøet i New York: – Frykter en ny stor bølge

NEW YORK (VG) I starten av coronapandemien ble det hasidiske miljøet i Brooklyn rammet ekstra hardt. På bare noen uker gikk trolig 700 menneskeliv tapt. Nå frykter avhopper Abby Stein (28) at de ikke har lært.

– Som du ser er det ingen som bruker masker her, sier Abby idet hun viser VG rundt i sitt gamle nabolag som hun forlot for åtte år siden.

Foreløpig finnes det ikke noe offentlig statistikk som viser religiøs tilknytning og dødsfall som følge av viruset, men flere amerikanske aviser har skrevet om hvordan miljøet ble ekstra hardt rammet i starten av pandemien, og at de trolig mistet 700 til corona i mars og april. I slutten av april meldte også New York Times at områder i New York, med en høy populasjon av ultraortodokse jøder, viste høye tall av positive covid-tester.

– De har mistet viktige religiøse ledere, og de har lidd et enormt tap, forteller Abby, som fortsatt har foreldre, søsken, besteforeldre og en sønn igjen i miljøet.

Nesten ingen kontakt

Abby Stein er den første åpne transkvinnen som har forlatt det dypt religiøse miljøet. Hun vokste opp i en søskenflokk på 13, og var foreldrenes første sønn. Eller «sønn», som hun helst liker å kalle det. Siden hun fra ung alder følte seg som kvinne.

Abby har skrevet bok om sine opplevelser, og har medvirket i den populære Netflix-serien «Unorthodox» som ble lansert i våres.

Som følge av at hun brøt ut fra miljøet, har hun i dag ingen kontakt med store deler av familien sin. Eneste unntak er et par av søsknene.

– Jeg har vært veldig engstelig for dem under corona, sier hun.

TILBAKE: Det er ett år siden Abby Stein vandret rundt i gatene i Williamsburg i New York. Foto: Camilla Svennæs Bergland, VG

Vil ikke provosere

Idet Abby går inn i en butikk i nærområdet er det en hasidisk mann som tar opp mobiltelefonen sin og begynner å filme henne.

– Med mindre de har sett bilder av hvordan jeg ser ut nå, er det nok et fåtall som kjenner meg igjen, forteller hun.

Mange ser likevel på henne når hun går på gaten.

Vi holder oss i utkanten av selve kjernen av der miljøet holder til. Hun ønsker ikke å provosere unødvendig, og det er ett år siden sist hun var i bydelen hun vokste opp i.

– Jeg vet at familien min på denne tiden er på sommerleir utenfor byen – det gjør det enklere for meg å være her fordi det betyr at jeg ikke kommer til å møte på dem, forteller hun.

MÅTTE BRYTE OPP: Politiet ble tilkalt da det hadde samlet seg masse mennesker fra miljøet under en begravelse i slutten av april. Foto: BRUCE SCHAFF / SCANPIX

Tilkalte politiet

28. april, samme dag som det døde 377 mennesker av corona i New York og 2241 i hele USA, måtte politiet bryte opp en stor begravelsesseremoni i Williamsburg.

Flere hadde samlet seg i klynger for å ta farvel med en av de religiøse lederne som døde av corona. Lederen var også Abby sitt søskenbarn.

New York-borgermester Bill de Blasio, ba politiet gripe inn. «Dette handler om å stoppe sykdommen og redde liv», sa han ifølge New York Times.

Lever helt atskilt

Abby mener grunnen til at miljøet ble rammet så hardt som de gjorde i starten av pandemien handler om flere ting.

– For det første kom corona midt i høytiden Purim. Da var flere mennesker samlet på ett sted for å feire, spise og drikke sammen.

De færreste har TV eller internett, så viktig informasjon når også miljøet senere enn det ellers ville gjort, forteller hun.

– De lever helt atskilt fra resten av verden. Barna går på egne skoler, få av dem snakker engelsk selv om de bor midt i New York. De omgås kun sine egne, og de få som har tilgang til mobil og internett får den sensurert slik at de ikke skal kunne skaffe seg upassende informasjon.

Hun forteller også at flere er grunnleggende skeptisk til myndighetene, og andre som ikke er en del av miljøet. I tillegg er flere skeptiske til vitenskap og forskning.

– De har en tankegang om at «alle hater oss». De bryr seg også ekstremt mye om skikkene sine, så det å utsette bryllup for eksempel, sitter langt inne.

Abby forteller at miljøet etter hvert tok grep og stengte ned både synagoger, skoler og butikker – og da det ble påvist at flere hadde antistoffer i blodet, var det mange som donerte blod på sykehusene for å hjelpe andre.

Men da VG besøkte Williamsburg sammen med Abby torsdag forrige uke var det et fåtall der som brukte masker. Det til tross for at maskebruk er vanlig i New York når man ferdes ute, er på butikken eller bruker offentlig transport.

– Dette er ikke uvanlig. Og jeg frykter at de ikke har lært. Om fire uker er det en stor høytid som skal feires – denne høytiden er som jul og nyttårsaften i dette miljøet. Da vil flere samles i synagogene. Hvis én der er smittet, så sier det seg selv hva som kommer til å skje. Vi får se om de kommer til å gjennomføre det eller ikke, men jeg frykter en ny stor bølge er på vei, sier hun.

VG har vært i kontakt med pressetalsmann Yosef Rapaport, men han ønsker ikke å kommentere saken.

I starten av juni sa han til Jewish Telegraphic Agency at han var mer optimistisk, siden tallene for smittede var på vei ned. Han fortalte videre at han syns det var trist at grunnen til at livet i miljøet nå er mer normalt, er at så mange var syke i starten av pandemien.

– Å dra fordel av det som har vært er noe som gjør meg trist, sa han.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Rabbi Abe Friedman, som tidligere har uttalt seg i amerikanske medier på vegne av miljøet, men uten hell.

Publisert: 30.08.20 kl. 01:59

