USA hastegodkjenner ny behandlingsmetode

USA har hastegodkjent rekonvalesensplasma som behandlingsform for alvorlig syke corona-pasienter.

Det kunngjorde president Donald Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus søndag – bare dager etter at han uttrykte frustrasjon over tiden det tar å godkjenne behandlingsformer og en potensiell vaksine.

Behandlingsformen går ut på å ta blodplasma og antistoffer fra personer som har blitt friskmeldt etter å ha hatt covid-19 og overføre det til syke personer.

Trump selv omtaler behandlingsformen som et gjennombrudd.

Det er den ikke, ifølge det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA, som nå har godkjent den for bruk på pasienter som er alvorlig syke med covid-19.

– Rekonvalesensplasma fra covid-19 representerer foreløpig ikke noen ny standard for behandling basert på bevisene som nå er tilgjengelige, sier Stephen Hahn, som er sjef i FDA, i en uttalelse.

Ifølge nyhetsbyrået AP tror forskere og leger at behandlingsformen, som det foreløpig ikke finnes klare beviser på at virker, kan hjelpe enkelte alvorlig syke. Den omtales imidlertid ikke som et gjennombrudd.

Også i Norge har behandlingsformen blitt brukt, men her brukes den først og fremst i kliniske studier, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Anklages for politisk press

Donald Trump har antydet at FDA har et motiv når de ifølge ham gjør det vanskelig for legemiddelfirmaer å få testet vaksiner og behandlingsformer.

– De håper åpenbart å få forsinket svaret til etter 3. november. Vi må fokusere på fart, og redde liv! skrev han på Twitter lørdag, med klar henvisning til det kommende presidentvalget.

Willian Schaffnerr, som er ekspert på smittsomme sykdommer ved universitetet Vanderbilt, sier til nyhetsbyrået AP at det foreløpig er lite beviser for hvor effektiv behandlingsformen er, eller når i sykdomsforløpet den bør brukes.

– Jeg tror denne administrasjonen har lagt mer press på FDA enn jeg kan huske at noen andre har gjort. Alle er nok litt nervøse, sier han.

