HAVIS: Isfjell i en bukt øst på Grønland. Foto: Mstyslav Chernov / TT NYHETSBYRÅN

28 billioner tonn is smeltet på under 30 år – går mot rekordlite havis rundt Svalbard

En ny rapport viser at jorden har tapt 28 billioner tonn is på under 30 år. Rundt Svalbard har det aldri blitt målt så lite havis som det er nå, så tidlig på året. Forskere er bekymret for konsekvensene.

Den siste uken har det kommet flere rapporter om isnivåer, både på land og i havet. På Grønland har isen det siste året smeltet kjappere enn noen gang før, ifølge en ny studie publisert i Nature.

Rundt Svalbard har det aldri vært målt så lite havis så tidlig på året før, og nivået nærmer seg bunnrekorden satt i september 2012, viser målinger fra Meteorologisk institutt.

Og nå har forskere ved Universitetene i Leeds og Edinburgh og University College London kommet frem til at jorden har mistet 28 billioner tonn med is siden 1994, skriver The Guardian søndag.

Forskerne bak studien har kommet frem til konklusjonen ved å analysere satellitt-data fra polene, fjellene og isbreene på jorden fra 1994 til 2017.

De advarer nå om at funnene deres indikerer at stigningen til havnivået kan nå én meter i slutten av dette århundre, skriver avisen.

– For å gi det kontekst: Hver centimeter av havnivåstigning betyr at rundt én million mennesker blir tvunget til å flytte fra hjemmene i lavtliggende områder, sier professor Andy Shepherd, direktør ved Center for Polar Observation and Modelling ved Universitetet i Leeds.

– Tidlig varsel

Ifølge Shepherd er det første gang noen har sett på det totale tapet av is på jorden.

– Nivået på hvor mye is som forsvinner, samsvarer med verst-tenkelig-scenarioet som Klimapanelet til FN har skissert, sier Shepherd.

En annen av forskerne bak rapporten, sier at 28 billioner tonn is tilsvarer et 100 meter tykt lag med frossent vann over hele arealet til Storbritannia.

– Dette er en slags kanarifugl med tanke på klimaendringer. Grønland og Svalbard føles kanskje langt vekke å forholde seg til for folk, men dette er et tidlig varsel på hva som skjer, sier seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero, senter for klimaforskning.

Aamaas mener at alle nordmenn som bor langs kysten, vil legge merke til endringen i havnivået på sikt.

– Klimaendringene kommer over alt generelt, men de kommer kjappere og større i Arktis, og vi oppdager dem tidligere der.

HAVIS: En isbjørn står på et isflak på sjøen på Svalbard. Foto: KT MILLER / POLAR BEARS INTERNATIONAL

Jorden reflektere solen mindre

Forskerne bak studien advarer også om at issmelting på dette nivået, kraftig reduserer evnen jorden har til å reflektere strålingen fra solen tilbake til verdensrommet.

– Det er fordi hvit overflate reflekterer varmen fra solen, mens mørkere overflater, enten sjøvann eller bar jord, tar opp varmen fra solen, sier professor i oseanografi og direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Han sier videre at «der havisen er borte, ser man nå at oppvarmingen går raskere.»

Ifølge forskerne bak rapporten, utgjør 46 prosent av issmeltingen innlandsis som har forsvunnet. Resten er havis, som ikke bidrar til å heve havnivået.

Furevik er tydelig på hva som er grunnen til at isen smelter så fort nå, og at så mye har smeltet siden 1994.

– Det en ser som følge av at klima blir varmere, er at alle former for is på jorden er i ferd med å smelte – breene på land, havisen og permafrosten i bakken. Så vidt jeg vet, er det ikke en eneste bre i hele verden som har vokst de siste årene, sier han.

OVERSIKT: Et satellittbilde av havisen på østkysten til Grønland, ved Danmarkstredet. Foto: NASA HANDOUT / NASA

Frykter for lavtliggende områder

Konsekvensene av at isen smelter, og at det skjer i større og større grad for hvert år som går, er forskerne enige om.

– Ismeltingen understreker hvor viktig det er å nå Parisavtalen og å kutte klimautslipp. Når vi får en varmere verden, vil isen i større grad smelte, og det vil påvirke steder som ligger ved havet, som New York, Bangladesh, Nederland, Tokyo, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Han får støtte fra Furevik ved Bjerknessenteret som sier man i årene fremover vil se at stigende havnivå skaper utfordringer på mange steder med tett befolkningskonsentrasjon, særlig i de mange lavtliggende elvedeltaene.

– Man vil se det blant annet i Bangladesh og Nildeltaet i Egypt. Havnivåstigningen er en av de veldig store truslene for mange mennesker om man ser noen tiår frem i tid, sier Furevik og legger til:

– Når havet stiger, vil områdene oftere bli oversvømt, og saltvann som trenger inn vil, ødelegge jordsmonnet. Dermed må folk flytte på seg fordi de ikke lenger kan dyrke jorden.

Publisert: 25.08.20 kl. 15:52

