BLE SKUTT: Jacob Blake sammen med familiemedlemmet Adria-Joi Watkins. Bildet er tatt i september 2019. Foto: Adria-Joi Watkins / Adria-Joi Watkins /AP

Jacob Blake fra sykesengen: – Det er mer liv å leve

Mens han har ligget på sykehuset, har protestene i USA rast. Nå forteller Jacob Blake (29), som ble skutt av politiet i Kenosha, for første gang om smertene.

Oppdatert nå nettopp

Jacob Blake ble skutt flere ganger i ryggen av politiet i Wisconsin-byen Kenosha søndag 23. august.

Hendelsen førte til at demonstrasjonene som har herjet i USA siden politidrapet på George Floyd 25. mai blusset opp, og fire personer er i løpet av de siste to ukene blitt drept på begge sider av konflikten.

VG-spesial: Slik ble USA en kruttønne

Jacob Blake overlevde skuddene i Kenosha, men han er ifølge familien blitt lam fra livet og ned. I en video publisert av den kjente borgerrettighetsadvokaten Benjamin Crump på Twitter, sier Blake at folk må verdsette livene sine.

Crump representerer Blakes familie i saken.

– Det er så mye mer liv å leve. Og ikke bare livet ditt, men også beina dine, som du trenger for å bevege deg rundt, kan bli tatt fra deg på et øyeblikk. Jeg har stifter i ryggen min, i magen min. Du vil ikke gå gjennom dette. Det er smerter i 24 timer. Det gjør vondt å puste, det gjør vondt å sove, det gjør vondt å bevege seg fra side til side, det gjør vondt å spise, sier Blake i videoen.

Hennes far døde etter pågripelse: – Ingen fortjener å dø når de trenger hjelp

– Vær så snill, jeg forteller dere: Endre livene deres, hold dere sammen, tjen penger. Gjør ting lettere for våre folk der ute, altfor mye tid har blitt kastet bort, avslutter han.

Hendelsen som resulterte i at Blake ble skutt er under etterforskning. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har sagt at han mener det må tas ut siktelse mot politimannen som skjøt Blake.

Politiet har forklart at Blake motsatte seg pågripelse, og at han skal ha strukket seg mot noe i bilen sin da han ble skutt. Statsadvokaten har senere opplyst at det ble funnet en kniv i bilen, skriver NTB. Blakes advokat Crump har sagt at Blake, som ble skutt mens barna hans satt i baksetet, var ubevæpnet, skriver CNN.

Jacob Blake dukket også opp i en rettshøring fra sykesengen fredag, for å svare på tre siktelser som ble rettet mot ham i juli, før skytingen i Kenosha, skriver Reuters. Her erklærte han seg ikke skyldig i anklager om seksuelt overgrep, innbrudd og ordensforstyrrelser. Saken skal opp for retten i november, skriver NBC.

RETTSHØRING: Jacob Blake deltok fredag i en rettshøring via videolink fra sykesengen, for å svare på siktelser som ble tatt ut mot ham i juli. Foto: Kenosha County Court

Publisert: 06.09.20 kl. 07:18 Oppdatert: 06.09.20 kl. 07:28

Les også