VENTER GJEST FRA KINA: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) får på kort varsel besøk av sin kollega fra Kina, utenriksminister Wang Yi, Kina kan ha fått økende interesse for Norge etter at Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd for de to neste årene. Foto: Gabriel Skalevik

Kinas utenriksminister på vei til Norge og pandemi-samtaler

Kinas utenriksminister Wang Yi er på vei til Norge. Han kommer til Oslo torsdag for å holde politiske samtaler med sin norske kollega Ine Eriksen Søreide (H). Pandemien blir et store temaet.

For mindre enn 10 minutter siden

Den norske utenriksministeren bekrefter overfor VG at det også blir en diskusjon menneskerettigheter, når Wang kommer til Oslo.

Kinesisk UD har mandag formiddag bekreftet at Norge står på utenriksministerens reiserute på en omfattende Europa-turne. Møtet vil blant annet handle om aktuelle saker i FNs sikkerhetsråd, og Kinas forhold vil vesten.

– Som medlem av Sikkerhetsrådet kommer vi til å ha mye med Kina å gjøre de neste to årene, sier Eriksen Søreide til VG.

les også Solberg uenig med USA om Kina

FORRIGE GANG: Utenriksministrene Ine Eriksen Søreide og Wang Yi, da de møttes i Madrid i desember 2019. Foto: Xinhua / Sipa USA

Knallhard kritikk

Det forrige besøkte fra Kina på høyt nivå var i mai 2019. Da kom lederen for Kinas folkekongress, Li Zhanshu, på besøk til Oslo.

Det var det første besøket til Norge fra Kinas høyeste politiske nivå siden 2010, da Norge havnet i «fryseboksen» og Kina frøs politisk kontakt med Norge etter at Nobels Fredspris ble tildelt dissidenten Liu Xiaobo.

– Dette er en god anledning til å ha politisk dialog med Kina på et bredt felt. Vi forhandler med Kina om en frihandelsavtale. Det er mange internasjonale spørsmål å snakke om. Og så er det selvfølgelig naturlig å snakke om håndteringen av pandemien og de økonomiske ettervirkningene, sier Eriksen Søreide.

– Og, som i alle politiske møter med Kina, diskuterer vi også menneskerettigheter. Det er alltid en del av den politiske samtalen med Kina, og slik blir det i dette møtet også, legger hun til.

les også USA konfronterer Kina: – Beveger seg raskere i gal retning

Stopper i fem land

Wang Yi stopper også i Italia, Nederland, Frankrike og Tyskland på reisen, som har hans første utenfor Asia siden pandemien startet.

De siste månedene har Kinas lederskap vært målskive for tung kritikk og økende uro fra vestlige ledere, ikke minst fra USA, som nå flytter store militære styrker til Kinas nærområder for å avskrekke. Også NATO-sjef Jens Stoltenberg har satt Kina høyest på agendaen i arbeidet med strategien NATO 2030.

Rivalisering

– Hvordan slår den knallharde konfrontasjonen med Kina inn i ditt møte med din kinesiske kollega?

– Kina har vært diskutert mye i NATO det siste året. Det har vært fornuftig og vi har deltatt i diskusjonen, ikke fordi Kina er en trussel eller fordi NATO skal ha et militært svar mot Kina, men fordi NATO må forstå den geopolitiske situasjonen og gjøre sin analyse om hvordan omverdenen ser ut. Da er det vanskelig å komme utenom verdens nest største økonomi og verdens nest største militærmakt, sier Eriksen Søreide.

– Men hvordan farger det forholdet mellom Norge og Kina?

– Vi er bekymret for den tiltagende stormakt-rivaliseringen som skjer nå, og effekten på internasjonalt samarbeid. VI ser at rivaliseringen får virkning på stadig flere politikkområder, og på internasjonalt samarbeid som vi er avhengig av, ikke bare handel og økonomi. Rivaliseringen mellom stormaktene kommer til å fortsette. Uavhengig av utfallet i presidentvalget i USA, er Kina et av de få spørsmålene som virker samlende på republikanere og demokrater. Den rivaliseringen vil prege internasjonal politikk i årene fremover.

– Bekymringene rundt dette er det helt naturlig å diskutere med min kinesiske kollega, akkurat som jeg snakker om det med min amerikanske kollega, legger hun til.

Snakker om pandemien

– Hvorfor kommer utenriksministeren til Norge?

– I vår plan ligger det at vi ønsker å ha konsultasjoner med de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd før vi tiltrer i rådet ved nyttår. Det er stor interesse i Kina for Norge på mange områder. Det gir gode rammer for diskusjonen også om de vanskelige spørsmålene. Kina vet utmerket godt hva vi mener om de aktuelle spørsmålene som menneskerettigheter. Vi har uttrykt dette i FNs menneskerettighetsråd og i den bilaterale dialogen. Det er naturlig at vi gjør det nå også.

Kina har for sin del varslet at de blant annet ønsker å ta opp Covid-19 med den norske utenriksministeren:

– I alle slike møter som gjennomføres nå, diskuteres pandemien og håndtering av den, i hele spennet fra vaksiner, de økonomiske konsekvensene og det å gradvis gjenåpne samfunn, sier Eriksen Søreide.

Det forrige møtet mellom de to utenriksministrene fant sted under Asia-Europa toppmøtet i Madrid 15.desember i fjor.

Ble nektet markering

Da lederen i den kinesiske folkekongressen besøkte Stortinget i mai i fjor, ble Venstre-representanten Guri Melby hindret fra å komme inn i bygningen av sikkerhetsvakter fordi hun hadde på en gul T-skjorte med påskriften «Frihet».

Demonstasjons-plassen foran Stortinget var fylt av folk som støttet den kinesiske gjesten, gjennom den kinesiske organisasjonen «Norway-Wenzhou Chamber of Commerce» som hadde søkt om å holde møte der allerede to uker før det ble kjent at Stortinget ventet Kina-besøk.

Publisert: 24.08.20 kl. 09:57

Les også

Fra andre aviser