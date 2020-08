GEORGIA-DEMOKRAT: Vernon Jones fra talerstolen i Washington D.C. natt til tirsdag. Foto: Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 RNC

Demokrat på republikanernes landsmøte: – Donald Trump er presidenten USA trenger

Demokraten Vernon Jones kom med kraftig kritikk mot sitt eget parti og Joe Biden under republikanernes landsmøte natt til tirsdag.

Talen blir sett på som Trump-kampanjens svar til republikanerne som forrige uke dukket opp på demokratenes landsmøte for å støtte Joe Biden.

– Som dere ser er jeg en svart mann, og en livslang demokrat. Dere lurer kanskje på hvorfor en som har vært demokrat hele livet snakker under republikanernes landsmøte, begynte Georgia-politikeren Vernon Jones sin tale fra Washington D.C. natt til tirsdag.

– Her er svaret: Demokratene vil ikke at svarte mennesker skal forlate sine mentale plantasjer. Vi har vært tvunget til å forbli der i flere tiår.

– Jeg har nyheter til Joe Biden: Vi er frie. Vi er frie mennesker med frie tanker. Og jeg er del av et større, svart samfunn som tenker selvstendig og som mener at Donald Trump er presidenten USA trenger for bringe oss videre, fortsatte han.

I juli snakket Jones, som ble valgt inn til Representantenes hus i Georgia i 2016, til Fox News om motstanden han har møtt etter at han kunngjorde sin støtte til Donald Trump.

– Da jeg kunngjorde min støtte til Trump, brøt helvetet løs. Jeg ble truet, kalt en skam og bedt om å tre ut av mitt eget politiske parti, sa han fra talerstolen natt til tirsdag.

Snakket under demokratenes landsmøte

Den mest profilerte republikaneren på demokratenes landsmøte var tidligere Ohio-guvernør John Kasich:

– Amerika er ved et veiskille. Det står mer på spill enn noen gang. Mange av oss har vært dypt bekymret over veien vi har fulgt de siste fire årene, sa han og fortsatte:

– Å fortsette å følge dette sporet vil få fryktelige konsekvenser for USAs sjel. Vi blir tatt med på feil vei, av en president som har satt oss opp mot hverandre.

Cohen i reklame mot Trump

Bare timer før republikanernes landsmøte ble sparket i gang, dukket Trumps tidligere advokat Michael Cohen opp i en reklame for en stor, demokratisk organisasjon, den såkalte «Super PAC»-en American Bridge 21st Century.

Her advarer Cohen velgerne mot å «la seg lure» av det offentlige bildet Trump har skapt av seg selv:

– Senere denne uken kommer han til å stå der og lyve til dere. Jeg er her for å fortelle dere at man ikke kan stole på ham, og at dere ikke bør tro et ord av det han sier.

Cohen ble i 2018 dømt til tre år i fengsel for blant annet å ha løyet til Kongressen. Han er aktuell med en bok om sin tid med den sittende presidenten – en bok Det hvite hus har forsøkt å få stanset.

Mandag ble det også kjent Michael Steele, som tidligere har vært styreleder for Det republikanske partiet, har blitt med i The Lincoln Project, en gruppe republikanere som jobber for at Trump ikke skal bli gjenvalgt som president.

– Dette er tiden hvor ting bør bety noe, og hvor du må finne ut av hva som virkelig betyr noe for deg, og hva slags type leder du ønsker i en tid som dette. For meg er det ikke han, sier Steele, som nå er politisk kommentator for MSNBC, til sin egen kanal.

Publisert: 25.08.20 kl. 04:34

