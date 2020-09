«DUCH»: Kaing Guek Eav ledet fengselet Tuol Sleng. Her under rettssaken i Phnom Penh i 2012. Foto: NHST SOKHENG / ECCC

Røde Khmer i Kambodsja: Beryktet tortursjef er død

Kaing Guek Eav, kjent som «Duch», var ansvarlig for at minst 12.000 mennesker ble torturert og drept under Pol Pots beryktede regime. Onsdag døde han på et sykehus i Kambodsja.

Som leder for det beryktede fengselet Tuol Sleng, med kodenavnet S-21, var han ansvarlig for tortur og drap på titusener av menn, kvinner og barn under styret til Røde Khmer i Kambodsja sent på 1970-tallet.

Onsdag morgen døde han på et sykehus i Phnom Penh, 77 år gammel, etter å ha blitt sendt dit fra fengselet hvor han sonet en livstidsdom, skriver nyhetsbyrået AP.

Rettssaken mot «Duch» startet i en FN-støttet krigsforbryterdomstol i Kambodsja i 2009. Etter ankesaken ble han til slutt dømt til livstid for tortur, massedrap og forbrytelser mot menneskeheten.

Av alle som ble brakt til fengselet, slapp bare tolv ut med livet i behold.

– Alle som ble pågrepet og sendt til S-21 var antatt døde allerede, sa han i retten.

Under rettssaken kom det frem at likene av de andre ble dumpet på dødsmarkene rett utenfor byen.

Under rettssaken innrømmet «Duch» at han var ansvarlig for det som foregikk i fengselet, og at minst 12.000 mennesker ble torturert og drept på hans vakt. Han nektet imidlertid fra påstander fra overlevende om at han selv deltok i ugjerningene.

Duch ba i rettssaken om tilgivelse for forbrytelsene han hadde begått, skriver NTB. Han ba også om å bli frikjent fordi han ikke holdt en fremtredende posisjon i Røde Khmer-hierarkiet og kun fulgte ordre ovenfra.

Røde Khmer-regimet styrte Kambodsja fra 1975 til 1979. I løpet av denne perioden er det anslått at 1,7 millioner mennesker – 25 prosent av befolkningen – ble henrettet eller døde som følge av sult og ekstremt hardt arbeid.

FOLKEMORD: En turist ser på portretter av noen av de 16.000 menneskene som ble drept i fengselet Tuol Sleng. Bildet er tatt i 2018. Foto: TANG CHHIN SOTHY / AFP

