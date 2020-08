RIVALER: Svetlana Tikhanovskaja og Aleksandr Lukasjenko. Foto: [SERGEI GAPON, SERGEI GUNEYEV] / SPUTNIK

Svetlana Tikhanovskaja vil ikke avsløre hvilke trusler hun har fått

VILNIUS (VG) Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja (37) vil ikke snakke om hvilke trusler hun har fått fra regimet til Aleksandr Lukasjenko (65).

Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil ikke diskutere det nå, sier Tikhanovskaja – og ber om at «alle land respekterer Hviterusslands suverenitet».

Hun har ingen planer om å dra tilbake til Minsk i øyeblikket.

Fra sitt eksil i Litauen holdt den hviterussiske presidentkandidaten for første gang pressekonferanse fredag.

Mens valgkommisjonen hevder at president Aleksandr Lukasjenko – som har styrt landet med hard hånd siden 1994 – fikk 80 prosent av stemmene og ble gjenvalgt, mener Tikhanovskaja at det var hun som vant.

Hun krever Lukasjenkos avgang – og nyvalg, og sier at hun er klar til å overta som midlertidig president. Men Lukasjenko har ikke sagt noe som tyder på at han har tenkt å gi etter.

Svetlana Tikhanovskaja forlot overraskende Hviterussland og dro til Litauen rett etter presidentvalget.

I en innspilt video ba hun demonstrantene om å akseptere Lukasjenkos valgseier og følge politiets ordre og at det ikke var verdt å ofre menneskeliv.

– Ingen vettug person tror at Tikhanovskaja har spilt inn denne videoen frivillig. Dette er bare et bevis på hvilke metoder som brukes til å bryte ned folk. Vi har sett dette flere ganger de siste ukene, sa Litauens president Gitanas Nauseda ifølge tut.by.

Da hun fredag fikk et nytt spørsmål om mulige trusler hun har fått, ble hun alvorlig – og sa til slutt at hun ikke ville si noe om det.

Tikhanovskaja har tidligere sagt – på en video – at hun forlot Hviterussland for sine barns skyld. Mannen, en kjent blogger, sitter fortsatt fengslet. Det var opprinnelig han som skulle ha vært presidentkandidat.

– Alle i landet vårt føler frykt nå. Men det er vår oppgave å gå videre, fortsatte Tikhanovskaja.

Hun er selv fast bestemt på å fortsette, selv om hun kom hodestups inn i politikken til presidentvalget.

– Alle vet at jeg ikke har gått frivillig inn i politikken. Jeg gjør dette av kjærlighet til mitt land, sier en tydelig beveget Svetlana Tikhanovskaja på pressekonferansen.

ALVORLIG: Svetlana Tikhanovskaja under fredagens pressemøte i Vilnius. Hun er hardt presset, men jobber fortsatt hardt for å presse ut Aleksandr Lukasjenko. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

– Folk i Hviterussland blir slått fordi de uttrykker sin mening. De blir kastet i fengsel bare fordi de har deltatt i frivillige protester. Nok er nok. Vi krever rettferdige valg.

På spørsmål om den videre prosessen, svarte 37-åringen:

– Jeg håper og tror at ledelsen i Hviterussland vil høre på sitt folk. Presidenten sier at han elsker sitt folk. Nå vil folk ha endring. Jeg håper at fornuften seirer og at folk vil bli hørt.

Tikhanovskaja sier at hun foreløpig ikke har noen dialog med regimet til Lukasjenko.

– De må akseptere dialog, slik at vi kan gjennomføre rettferdige og åpne valg, sier Tikhanovskaja.

Det var en alvorlig kvinne, kledd i lys dress, som møtte mediene i Vilnius. Bare én gang smilte hun – det var da en engelsk journalist sa at hun snakket glitrende engelsk.

Etter valget har det vært store demonstrasjoner i mange hviterussiske byer, og på store bedrifter har arbeiderne streiket for å fjerne Aleksandr Lukasjenko som president. Det har også vært dødsoffer.

Publisert: 21.08.20 kl. 13:44 Oppdatert: 21.08.20 kl. 13:57

