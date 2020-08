ØKNING: Landet har hatt lave smittetall gjennom pandemien og var tidlig ute med å åpne opp for turister i sommer. Nå øker tallene. Foto: Mona Langset

Hellas og Østerrike med økt smitte – kan bli røde

De siste ukene har både Hellas og Østerrike hatt økende smitte. Lørdag bikket de FHIs smittekrav og risikerer nå å bli farget røde.

Kravet for å forbli et grønt land er at landet må ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Hellas ligger nå på 20,1 og Østerrike på 20,9.

Hellas hadde fredag 251 registrerte smittede, den verste dagen hittil. Totalt er 6632 smittet i landet.

Landet har hatt lave smittetall gjennom pandemien og var tidlig ute med å åpne opp for turister i sommer – en næring Hellas er avhengige av.

Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av innreisekarantene. Dette gjøres altså på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Var episenter

Østerrike var i mars et av episentrene i Europa, men fikk kontroll på pandemien i månedsskiftet april/mai. Nå øker smitten også her, med 303 nye smittede lørdag og 282 på fredag.

Totalt har landet hatt 23.170 smittetilfeller og 728 dødsfall som følge av viruset.

I slutten av juli ble minst 44 nye coronatilfeller påvist i den lille byen St. Wolfgang i Østerrike. Nesten alle var turistmedarbeidere.

En god del av den første smitten registrert i Norge ei mars kom fra Østerrike. I april ble 1.600 smittetilfeller i Europa knyttet til personer som hadde vært i Ischgl.

VINTERFERIE: Fra alpelandsbyen Ischgl i Østerrike brakte skiturister coronasmitten til Norge. Foto: Harald Henden

Helhetsvurdering

Når et land går over 20, vil det imidlertid ikke automatisk bli farget «rødt». For Belgia ventet for eksempel FHI en drøy uke etter at landet gikk over før de farget det «rødt», for å se om trenden holdt seg.

Kriteriene for å vurdere smittesituasjonen omfatter blant annet antall smittede relativt til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Det dreier seg også om trender i smittetallene, smitteverntiltak og intensivinnleggelser. Basert på denne informasjonen gjøres det en helhetsvurdering.

Publisert: 15.08.20 kl. 13:48

