OPPOSISJONSPOLITIKER: Vladimir Kara-Murza. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Jeg ble forsøkt giftmyrdet to ganger. Nå håper jeg det går bra med Aleksej.

VILNIUS (VG) – Spør du en mann som er forsøkt giftmyrdet to ganger om jeg er redd for livet mitt?

Nå nettopp

Vladimir Kara-Murza (38) ser på oss. Ikke bebreidende. Mer konstaterende.

Vi snakker om Aleksej Navalnyj (44), som ligger på Charité-sykehuset i Berlin. Støttespillerne hans er overbevist om at opposisjonslederen er blitt forgiftet. Mandag sa de tyske legene at det er tegn som tyder på at han ble forgiftet. Russiske leger derimot sier at de ikke fant giftstoffer i prøvene av Navalnyj, da han lå på sykehuset i Omsk.

– Legene ga meg fem prosent sjanse til å overleve. Jeg overlevde. Jeg håper for Guds skyld at også Aleksej kommer seg gjennom dette og kan komme tilbake til livet. Og til sitt viktige arbeid, sier Vladimir Kara-Murza.

les også Kritikere etter rekordtall for Putin: – Bare et spill for galleriet

– Hvem har ansvaret, spør VG.

– Vladimir Putin har det politiske ansvaret. Om det er han som har gitt ordren, aner jeg ikke, men det er uansett han som er ansvarlig. Det burde være en skikkelig etterforskning for å finne ut hvem som har beordret dette. Det kan vi dessverre ikke regne med å få.

les også Opposisjonsleder om braktall for Putin: – Det er en stor løgn

Aller først en kjapp presentasjon av hvem vi snakker med:

* Vladimir Kara-Murza har tilhørt Putins motstandere helt fra starten.

* Han var i sin tid rådgiveren til Boris Nemtsov, opposisjonspolitikeren som ble skutt og drept på en bro rett ved Kreml i 2015.

* Han var en god venn av John McCain, som ønsket at Kara-Murza skulle være en av dem som bar båren hans. Det gjorde han sammen med blant andre Joe Biden i 2018.

* Kara-Murza ble første gang syk i mai 2015. Han våknet opp fra koma i begynnelsen av juni. Selv er han ikke i tvil om at det var forgiftning.

* Andre gang var i februar 2017. Han ble lagt i kunstig koma. Han ble behandlet av de samme legene som reddet livet hans i 2015.

* Ingen av de to hendelsene har blitt skikkelig etterforsket.

– Jeg er bare glad for at jeg er her i dag og kan snakke med deg, sier Kara-Murza.

HØRING: Vladimir Kara-Murza sammen med Boris Nemtsovs datter Zjanna (t.v.) i forbidelse med en høring om drapet på Nemtsov i Washington i 2018. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Hvordan ser du på Navalnyj-saken?

– Dessverre har det vært en hel serie av angrep på opposisjonsledere og uavhengige journalister og antikorrupsjonsaktivister etter at Vladimir Putin kom til makten. Sist uke var det 2000 dager siden Boris Nemtsov ble skutt - bokstavelig talt foran Kreml. Til denne dag har ikke de som sto bak dette, blitt stilt til ansvar. De beskyttes av myndighetene.

les også Slik ble han Putins verste fiende

– Navalnyj-saken er et politisk motivert angrep på en av Kremls sterkeste og farligste kritikere. Han er blitt bevisst forgiftet. Navalnyj har lenge avslørt korrupsjon høyt opp i systemet, i Putins nærmeste sirkler.

Vladimir Kara-Murza mener at Navalnyj også har vært veldig viktig for folk som har turt å utfordre regimets kandidater i lokalvalg rundt i Russland.

– Det var derfor han var i Tomsk nå - for å støtte den lokale kandidaten der.

MCCAINS KISTE: Den tidligere amerikanske presidentkandidaten John McCain sa før han døde at han ønsket at Kara-Murza skulle bære båren. Her er han og kona Jevgenija under begravelsen i 2018. Foto: SHAWN THEW / EPA

– Er det organisert av sikkerhetstjenestene?

– Dette er sofistikert forgiftning! Dette er ikke noe du kan kjøpe på apoteket. Da jeg hørte om de symptomene som Navalnyj hadde, så tenkte jeg at det stemmer godt med det som jeg gikk igjennom. Organer som svikter, koma. Dette går helt tilbake til Sovjet-tiden, da flere kjente dissidenter ble forgiftet. Det er en gammel praksis som har kommet tilbake under Putin.

Kara-Murza ramser opp en rekke navn fra Sovjet-tiden - og videre fra 2000-tallet.

– Journalist Anna Politkovskaja ble forgiftet da hun var på vei til å dekke Beslan-terroren i 2003, to år før hun ble skutt og drept. Utenfor Russland kjenner vi jo til Litvinenko og Skripal i England, og Viktor Jusjtsjenko i valgkampen i Ukraina i 2004. Og jeg selv ble forsøkt giftmyrdet to ganger. Det etterlater liten tvil om hvem som står bak.

les også Store protester mot Putin: – Folk er ikke redde

– Hvorfor er de redde for opposisjonen - Putin har jo tilsynelatende stor støtte?

– Fordi Putin vet at han er rystet. På tross av den stadige propagandaen om at han er så populær. Hvis han er så populær, hvorfor må han hele tiden rigge valgene? Hvorfor er han så redd for at andre skal stille som kandidater - som Navalnyj? Hvorfor må han rigge den latterlige folkeavstemningen i sommer der han egentlig bryter grunnloven for å utvide sin presidentperiode ut over 2024?

Kara-Murza svarer selv:

– Det er fordi han vet at han ikke ville ha vunnet en rettferdig folkeavstemning. Det er derfor valget varte ei hel uke, det var forbud mot uavhengige observatører, organisert bruk av offentlig ansatte. Og likevel massiv fusk. Derfor var det også store protester utenfra.

– Putin-regimet har de facto vært illegitimt i mange år. For eksempel gjennom jobb-byttet med Dmitrij Medvedev i perioden 2008–2012.

les også Mistenkt forgiftet Putin-kritiker på sykehus i Berlin: – Svært bekymringsfull tilstand

Opposisjonslederen forklarer ivrig:

– Han gjorde selvfølgelig det for å beholde makten. Men det er noe helt annet nå med sommerens folkeavstemning som gjør at han teoretisk kan bli sittende som president fram til 2036. Han vet at han aldri ville vinne ærlige valg.

Vi befinner oss i Vilnius gamleby. Forbi oss går en rekke hviterussiske opposisjonelle, som deltar på det samme seminaret som Kara-Murza.

– De ser at dette skjer i Hviterussland og blir nervøse. Titusener av demonstranter på gatene i Minsk. De vet at det samme kan skje i Russland om noen år.

– Se også det som skjer i Khabarovsk, helt øst i Russland. Der har titusener demonstrert i ukevis mot Putin og Kreml.

Vladimir Kara-Murza er egentlig journalist og filmskaper. Faren, som også var en kjent journalist, var en åpen kritiker av daværende partileder Leonid Brezjnev i kommunisttiden. Flere av slektningene hans ble skutt av Stalins fryktede NKVD, det hemmelige statspolitiet, forgjengeren til KGB. Familien er egentlig aristokrater av tatarer, men bosatte seg i Moskva allerede i det 15. århundre.

les også Opposisjon i livsfare

– Hva med din egen familie?

– Selv bor jeg i Moskva, men familien bor utenlands - av sikkerhetsgrunner, svarer Kara-Murza, som er gift og har tre barn. Han har sterke bånd til flere vestlige land, blant annet er han utdannet ved Cambridge-universitetet i England.

Kara-Murza synes altså det er «merkelig» når VG spør om han er redd for sitt eget liv.

– Men vi vet hvilken risiko det er å være mot Putins regime. Boris Nemtsov var opposisjonens leder da han ble skutt og drept. Vi vet om alle angrepene mot Putin-motstandere. Risikoen er der, men vi bryr oss ikke om det. Vi bryr oss om Russland. Russland er en kulturelt rik nasjon. Landet fortjener å bli styrt av noe annet enn et autoritært kleptokrati - som det har vært de siste 20 årene.

les også Navalnyj ble flyttet med norsk oppfinnelse

– Nå er det to autoritære ledere igjen i Europa, Lukasjenko og Putin. Vi ønsker at Europa skal være fritt for diktatorer, mener Kara-Murza, som er leder for det såkalte Nemtsov-fondet.

Han er klar på at Putin har det politiske ansvaret for det som nå skjer med Aleksej Navalnyj.

– Det burde være en uavhengig etterforskning for å finne ut hvem som kriminelt sett står bak dette. En slik etterforskning er dessverre ikke mulig så lenge Putin sitter som president.

Publisert: 27.08.20 kl. 00:11

Fra andre aviser