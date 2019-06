arrow-left







expand-left arrow-right STANSET MIGRANTER: Meksikanske myndigheter på grensen til Guatemala onsdag.

Væpnede styrker møtte migranter på Mexico-grensen

Meksikanske soldater og politistyrker stanset hundrevis av migranter ved Mexicos grense til Guatemala onsdag.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Nå nettopp







Den nasjonale migrantinstituttet (INM) sier at rundt 420 migranter ble stanset ved den sørlige byen Metapa de Dominguez, før de ble tatt til et senter i nærheten.

Ifølge politiet besto karavanen av 1.200 mennesker, men mange skal ha flyktet før de ble anholdt.

Les også: Tror Mexico vil bli tøffere mot migrantene etter Trumps toll-trussel

Hendelsen skjer mens meksikanske diplomater, ledet av utenriksminister Marcelo Ebrard, har tollsamtaler i Washington med amerikanske myndigheter. Her skal de ha forsøkt å overbevise USA om at de gjør sitt for å håndtere situasjonen.

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at det har vært framgang i samtalene, men at han krever mer. Trump skriver også at samtalene vil fortsette torsdag.

Tony Payan, som leder Mexico-senteret ved det amerikanske Baker-instituttet, sa i VG natt til onsdag at han tror Mexico vil la seg presse til å føre en hardere politikk overfor migrantene.

– Jeg tror Mexico i stillhet kommer til å sende flere ressurser til sin sørlige grense for å anholde migranter og sende dem hurtig tilbake til hjemlandene sine.

Trump kunngjorde forrige uke at USA vil innføre toll på 5 prosent på alle meksikanske varer som importeres til landet fra 10. juni, hvis Mexico ikke klarer å stoppe migranter i å ta seg ulovlig over grensen.

Les også: På innsiden av migrant-karavanen: Barna som reiser mot Trumps soldater

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador svarte med et åpent brev til Trump, hvor han sa at sosiale problemer ikke løses med tvangsskatter.

ANHOLDT: Migranter på vei fra Guatemala til Mexico blir stoppet av myndighetene og kjørt til et senter. Foto: AP

Mexicos myndigheter har imidlertid de siste månedene tydd til en hardere linje overfor migrantene. Andrew Selee, som er leder for en migrasjons-tenketank i Washington, sier til New York Times at dette trolig er et resultat av et økende antall migranter, i tillegg til press fra USA.

VG-reportasje: Her skal de krysse grensen ulovlig

Fra januar til april har Mexico anholdt 51.607 migranter, 17 prosent flere enn i samme periode i fjor, skriver AFP. Ifølge Reuters var tallet på antall anholdte migranter de første dagene i juni rundt det dobbelte av hva det var i fjor.

Publisert: 06.06.19 kl. 06:22