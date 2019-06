PÅ VEI NORDOVER: Hjemmelagede flåter frakter mennesker fra Guatemala og over til Mexico på elven Suchiate. Bildet er tatt 2. juni. Foto: Luis Villalobos / EFE /EPA

Tror Mexico vil bli tøffere mot migrantene etter USAs toll-trussel

– Jeg tror Mexico i stillhet kommer til å sende flere ressurser til sin sørlige grense for å anholde migranter og sende dem hurtig tilbake til hjemlandene sine.

Det sier Tony Payan, leder for Mexico-senteret ved det amerikanske Baker-instituttet, til VG. Hans spesialfelt er grensesikkerhet og forholdet mellom USA og Mexico.

Det var torsdag i forrige uke at Donald Trump annonserte at USA vil innføre toll på alle meksikanske varer fra og med 10. juni dersom ikke ulovlige innvandrere slutter å komme inn i USA via Mexico. Mexicos president Andrés Manuel López Obrador svarte med et åpent brev til Trump, hvor han sa at sosiale problemer ikke løses med tvangsskatter.

ØKT NÆRVÆR: Immigrasjonsmyndighetene i Mexico anholder en kvinne og barnet hennes i grensebyen Tapachula mot Guatemala. Foto: AP

– Dette er den tredje gangen Trump truer Mexico med å stenge grensen, og jeg mistenker at han vil trekke seg denne gangen også, og det er det én grunn til: Mexico er USAs største handelspartner, sier Payan.

Har satt opp sperringer

Professoren er imidlertid klar på at dersom dette skal skje, så må Mexico også vise vilje til å gjøre noe med migrasjonskrisen, som Payan betegner som høyst reell.

– Trump må kunne gå ut på TV og erklære seier på en eller annen måte. Jeg tror derfor at Mexico vil anholde og deportere langt flere migranter enn de gjør i dag, slik at Trump kan erklære seier.

– Så da virker Trumps trusler?

– Ja, på kort sikt.

Hovedgrunnen til dette, tror Payan, er at det er viktig for landet å få gjennom handelsavtalen de, Canada og USA er i ferd med å ferdigstille, og som skal ta over etter Nafta-avtalen. Han tror heller ikke at Mexico har råd til å la være – til tross for at dette kan skade presidentens popularitet i hjemlandet.

López Obrador har flere ganger uttalt at han skulle beskytte migrantenes menneskerettigheter. Han gjorde lite for å stanse migrant-karavanene på deres vei mot USA, og han utstedte også visum til migranter som ønsket å bli i Mexico.

Konfrontert med den økende strømmen av migranter og press fra USA, har Mexicos myndigheter de siste månedene tydd til tidligere lederes måte å hanskes med problemet på, sier Andrew Selee, som er leder for en migrasjons-tenketank i Washington, til New York Times. De siste ukene har Mexico brutt opp flere migrant-karavaner, og de har satt opp sperringer langs flere av de mest populære rutene nordover mot USA.

Fra januar til april har Mexico anholdt 51.607 migranter, 17 prosent flere enn i samme periode i fjor, skriver AFP. Ifølge Reuters var tallet på antall anholdte migranter de første dagene i juni rundt det dobbelte av hva det var i fjor.

– Favorittverktøyet

Til tross for Mexicos endrede strategi, mener Tony Payan at Trump med toll-innførselen skyter seg selv i foten i forsøket på å skade noen andre. Trump har fått massiv kritikk for beslutningen, og New York Times skriver lørdag at han skal ha gått imot rådene til flere av sine nærmeste rådgivere i saken, blant annet svigersønnen Jared Kushner.

Flere republikanske senatorer har også gått ut mot tollen, og sagt at den vil skade USAs økonomi.

Onsdag kommer en delegasjon fra Mexico til Washington for å vise at de er i ferd med å ta steg for å begrense antallet migranter til USA.

Under sitt statsbesøk i London tirsdag, sa imidlertid Trump at dette mest sannsynlig ikke er nok, og at tollen antagelig blir innført.

– Trump ser ut til å være en mann med ett verktøy i verktøykassen når det kommer til å løse problemer: Han bruker sanksjoner og toller. Dette er favorittverktøyet hans. Han gjør det med Kina, Iran, Russland og Venezuela, og nå også Mexico, sier Payan og legger til:

– Med dette skaper Trump kaos og usikkerhet. Jeg tror dette kan skade presidenten.

På Twitter forsvarte Donald Trump i helgen sitt favorittverktøy slik:

– Når du er en sparegris som utenlandske land har robbet og lurt i årevis, er ordet TOLL et nydelig ord, skriver Trump:

