FENGSLET: Murtaja Qureiris ble pågrepet da han var 13. Det er uklart hvor gammel han er på dette bildet. Foto: Privat/Amnesty International

Saudi-Arabia hevder Murtaja Qureiris slipper dødsstraff

Murtaja Qureiris ble arrestert da han var 13 år gammel etter å ha protestert mot myndighetene i hjemlandet Saudi-Arabia.

Tidligere i juni meldte CNN at Qureiris, som nå er blitt 18 år gammel, risikerte dødsstraff for lovbrudd som skal ha skjedd da han bare var ti år gammel. Også menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International bekreftet at påtalemyndigheten hadde søkt dødsstraff.

Nå sier en kilde som skal tilhøre statsapparatet i Saudi-Arabia til nyhetsbyrået Reuters at Murtaja Qureiris har fått sin dom, og at han ikke vil bli henrettet. Ifølge kilden er 18-åringen, som ble pågrepet høsten 2014, dømt til en fengselsstraff på 12 år, inkludert tiden han allerede har sonet. Han skal også ha fått en strafferabatt på fire år på grunn av sin unge alder, noe som betyr at han kan løslates allerede i 2022.

Også CNN har fått samme opplysninger fra en kilde som skal være kjent med saken. Straffen kan ankes.

Nyheten er blitt mottatt med lettelse fra blant annet Amnesty:

Andre risikerer henrettelse

Saudi-Arabia har vært utsatt for massivt press etter at det ble kjent at Qureiris risikerte dødsstraff. Myndighetene i Østerrike truet blant annet med å stenge et senter for religiøs dialog i Wien, som er sponset av Saudi-Arabia, dersom regimet dømte 18-åringen til døden.

Saken til Murtaja Qureiris er imidlertid ikke unik. Da 37 menn ble henrettet på en og samme dag i april, var minst tre av dem mindreårige da de ble dømt til døden, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.

For øyeblikket risikerer også tre andre unge menn som tilhører sjiaminoriteten å bli henrettet, ifølge Lynn Maalouf i Amnesty.

– Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher og Dawood al-Marhoon, som ble pågrepet i 2012 da de var 17, 16 og 17 år gamle, på grunn av sin involvering i anti-myndighetsprotester, risikerer å bli henrettet når som helst, skriver hun på Twitter søndag.

– Skremmende historie

Saken mot Qureiris, som også tilhører sjiaminoriteten, har foregått i den såkalte Specialized Criminal Court (SCC), en spesialdomstol som blant annet tar for seg saker som gjelder terror. Ifølge flere menneskerettighetsorganisasjoner brukes domstolen ofte til å rettsforfølge aktivister og demonstranter. Amnesty hevder over 100 mennesker tilhørende sjiaminoriteten måttet møte i denne domstolen siden 2014.

– Saudi-Arabia har en skremmende historie med å bruke dødsstraff som et våpen for å knuse politisk motstand og straffe protester mot myndighetene fra den forfulgte sjiaminoriteten – inkludert barn, sier Maalouf.

