BACK BORIS: Tidligere utenriksminister Boris Johnson lanserte offisielt sin kampanje i London onsdag. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Boris Johnson åpnet valgkampen: – Jeg sikter ikke mot «no deal» med EU

LONDON (VG) Onsdag startet en selvsikker og energisk Boris Johnson valgkampen for å bli Storbritannias neste statsminister. I talen la han seg på en meglende linje med EU og Brussel.

Selv om Boris Johnson har knabbet overskriftene i avisene har han vært usynlig i valgkampen, inntil i dag. For første gang på flere uker møtte han pressen i London for å lansere sin kampanje.

Det kløktige slagordet «Back Boris» får flere betydninger når det blir sagt igjen og igjen av publikum i salen mens de venter på hovedpersonen. «Støtt Boris». «Boris er tilbake».

Han er favoritt til å bli statsminister, fordi flest parlamentsmedlemmer så langt har pekt på ham.

– Økonomien vår vokser. Arbeidsledigheten er den laveste siden 1972, og engelske fotballag har slått andre engelske lag og vunnet både Champions League og UEFA-cupen i år, sier han i åpningen, til latter fra salen.

Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

– Jeg sikter ikke mot «no deal».

Johnson har tidligere vært klokkeklar på at brexit skjer 31. oktober, med eller uten avtale. Onsdag var ikke budskapene like spisse, fordi han er klar over at hvis han blir statsminister må han i tøffe forhandlinger med EU.

– Jeg har ikke som mål at vi ikke får en avtale, men det er viktig å planlegge for det så vi er forberedt, og la til:

– Ingen avtale med EU er et viktig forhandlingskort. Vi får ikke noe fra Brussel om vi signaliserer at vi er villige til å utsette brexit. (...) Vi kan ikke sparke blikkboksen videre nedover asfalten. Det vil sende velgere til andre partier, sa han.

Slik foregår valgkampen

Valget fungerer som en cup med flere utslagsrunder.

I første runde må kandidatene ha støtte fra minst 17 parlamentsmedlemmer fra det konservative parti.

I runde to øker det til 33 parlamentsmedlemmer.

Prosessen fortsetter til det står to kandidater igjen

Da går valget til de 160. 000 medlemmene av partiet rundet om i landet.

Mange parlamentsmedlemmer har allerede pekt på sin statsminister.

Publisert: 12.06.19 kl. 13:51