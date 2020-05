BEKLAGER: Joe Biden beklager uttalelser. Foto: Brendan McDermid / X90143

Biden beklager etter uttalelse om afroamerikanere

Presidentkandidat Joe Biden måtte beklage etter å ha antydet at afroamerikanere som støtter Donald Trump foran han selv «ikke er svarte».

Nå nettopp

I et intervju på radioprogrammet The Breakfast Club ble Biden utfordret på hva han hadde gjort for det afroamerikanske miljøet i USA, og fikk spørsmål om han vurderte en svart, kvinnelig visepresidentkandidat.

– Jeg vil ikke si hvem som blir vurdert, men jeg garanterer at det er flere svarte kvinner som blir vurdert, svarte Biden.

En Biden-medarbeider forsøkte da å avslutte intervjuet, men radioverten Charlamagne Tha God fortsatte å presse på for flere spørsmål.

– Hvis du har problemer med å finne ut om du er for meg eller Trump, så er du ikke svart, sa Biden.

les også Ordkrigen mellom Pelosi og Trump fortsetter: – Som et barn med hundebæsj på skoen

Nå går presidentkandidaten ut og beklager den uttalelsen, ifølge Reuters.

– Jeg burde ikke vært så arrogant, sier Biden.

Flere har reagert på uttalelsene til Biden. Den afroamerikanske republikaneren Tim Scott, som sitter i senatet, sier han er sjokkert og overrasket.

– Jeg kunne ikke tro mine egen ører at han gikk så lavt og fortalte folk hva de skulle gjøre, hvordan de skulle tenke, og hva det betyr å være svart, sier Scott.

Symone Sanders, en av Bidens rådgivere forsvarer uttalelsen.

– Han gjorde et poeng av at han ville satt sin historie med det afroamerikanske miljøet opp mot Trumps hver dag, sier Sanders.

Publisert: 22.05.20 kl. 22:25

Fra andre aviser