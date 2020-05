Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Det hvite hus i «lockdown» på grunn av demonstrasjoner

Flere journalister som jobber i Det hvite hus melder natt til lørdag at sikkerhetstjenesten Secret Service har innført «lockdown» på grunn av demonstrasjonene utenfor.

– Det hvite hus er under «lockdown» etter ordre fra Secret Service på grunn av protestene i gatene etter dødsfallet til George Floyd. Et dusin reportere, inkludert meg selv, er fortsatt i West Wing, skriver NBCs Peter Alexander på Twitter.

George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet, og dødsfallet har ført til store protester og demonstrasjoner flere steder i USA de siste dagene.

Også journalistene Weija Jiang og Emerald Robinson melder om nedstengningen av Det hvite hus.











Dette skjer bare timer etter at president Donald Trump holdt pressekonferanse der han opplyste at USA bryter forholdet med Verdens helseorganisasjon.

– Jeg likte det ikke i det hele tatt. Det var en forferdelig ting. Når en ser på George Floyd og familien så er det forferdelig. Åpenbart for alle som så det at det var trist. Han kunne ikke puste. De fleste i politiet gjør en god jobb, men dette var en forferdelig hendelse for politiet, sa Trump om Floyd-dødsfallet på pressekonferansen.

Flere hundre demonstranter skal være samlet i gatene rundt presidentens arbeidsplass og residens.

Siktet for drap

Bakgrunnen for de siste dagers demonstrasjoner i USA er dødsfallet til George Floyd. Mannen ble pågrepet i Minneapolis søndag, og videoer viser at en politimann presset kneet mot nakken til Floyd.

Floyd var ubevæpnet da han ble pågrepet, og bakgrunnen for pågripelsen skal ha vært at han matchet beskrivelsen av noen som hadde forsøkt å betale med en falsk seddel i en matbutikk. Politiet mener også at han skal ha motsatt seg pågripelsen.

Floyd døde kort tid etter pågripelsen, og de fire politimennene som var involvert i pågripelsen fikk sparken.

Fredag ble den ene av politimennene siktet for uaktsomt drap.

– Vi ønsker overlagt drap som siktelse. Og vi vil se at de tre andre politimennene arresteres, sier familien i en uttalelse.

Erklærte unntakstilstand

Torsdag ble Nasjonalgarden kalt inn til Minneapolis, og byens borgermester erklærte 72 timers unntakstilstand. Fredag ble det også innført portforbud i byen fra kl. 20.

Demonstrasjonene har de siste dagene utviklet seg fra å være fredelige til å bli langt mer voldsomme. Natt til fredag ble blant annet en politistasjon angrepet og tent på.

– Det er som barn som roper på oppmerksomhet. De gjør alt de kan, og ingen hører etter. Jeg ønsker alle var fredfulle. Men folk er såret og i smerte fordi de er lei av å se svarte menn dø igjen og igjen, sa Floyds lillebror Philonise Floyd i et CNN-intervju torsdag kveld.

– Jeg forstår dem, og ser folk over hele verden håndterer dette på forskjellige måter. De har en smerte, den samme smerten jeg har akkurat nå. Jeg kunne ønske det gikk fredfullt for seg, men jeg kan ikke stoppe dem nå.

Publisert: 30.05.20 kl. 02:14 Oppdatert: 30.05.20 kl. 02:30

