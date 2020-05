OVERLEVDE: Zafar Masud overlevde mirakuløst flykrasjen i Pakistan. Foto: Privat

Flystyrten i Pakistan: Banksjef er blant de overlevende

Zafar Masud, sjef for Bank of Punjab, overlevde flystyrten i Karachi. Han skal ha kommet unna med brudd i hoften og kragebeinet.

Zafar Masud har overlevd flyulykken fredag med mindre skader, melder den pakistanske nyhetskanalen Geo News.

Ifølge passasjerlisten var det 85 passasjerer i tillegg til besetning om bord på flyet som styrtet under landing ved flyplassen i Karachi fredag ettermiddag.

Bank of Punjab bekrefter på Twitter at Masud var en av dem:

«Ved Allahs velsignelse har Mr. Zafar Masud, sjef for Punjab bank, overlevd den grufulle flystyrten tidligere i dag. Han har vedvarende skader, men er utenfor fare og får behandling ved sykehuset», skriver banken og legger ved hashtagen #miracle.

Ifølge flere pakistanske medier, blant andre Samaa TV, skal denne videoen vise Masud bli båret vekk fra flyvraket. Det har ikke lykkes VG i å få bekreftet identiteten:

Ifølge Geo News traff flyets hale bakken først. De som ble hentet ut i live, skal ha sittet foran i flyet.

Pakistan International Airlines (PIA) offentliggjorde tidligere fredag passasjerlisten. Ifølge den satt Masud i sete 1C, helt foran i flyet.

Det er foreløpig usikkert hvor mange som mistet livet i styrten. Et av Pakistans regjeringsmedlemmer sier til VG at minst fem av passasjerene har overlevd.

Zafar Masud skal ha blitt fraktet fra ulykkesstedet til Darul Sehat Hospital. Et bilde VG har fått tilsendt viser ham liggende på en sykehusbåre med oppklippet T-skjorte, høyre arm i fatle, veneflon i hånden og noe sårstell i mageregionen.

Ifølge Geo News har han snakket med moren sin på telefon og informert henne om helsetilstanden. Broren hans skal være sammen med ham på sykehuset.

Masud skal ha kommet unna flystyrten med «brudd i hoften og kragebeinet», ifølge informasjon som Geo News har fått fra sykehuset. Han skal heller ikke ha fått brannskader.

Senator i det pakistanske parlamentet Saeed Ghani har delt bilde av en annen som overlevde styrten.

– Med Muhammad Zubair, en av de heldige overlevende etter styrten, skriver Ghani på Twitter.

Ifølge passasjerlisten satt Zubair i sete 8F. Skadeomfanget hans er ukjent.

Klokken 17:30 norsk tid pågår fortsatt redningsaksjonen i området, forteller Raheel Salman til VG. Han er på plass ved krasjen, og forteller at over 50 døde er fraktet vekk fra stedet.

Salman forteller at området hvor flyet krasjet er tett bebygd, og at det derfor er mange skadde i området, blant beboerne. Han forteller at mannskap vil jobbe med å å rydde området utover de neste timene.

