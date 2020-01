BLODIG: Aktivister ble angrepet da de demonstrerte for homofiles rettigheter i St Petersburg i vår. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

Advarer homofile som reiser til Russland: – Hold en lav profil

MURMANSK (VG) Norge rangeres som et av de tryggeste reisemålene for skeive, men det kan være risikabelt for homofile å besøke nabolandet vårt, viser en kartlegging. Russiske Andrej (40) råder tilreisende til å holde en lav profil for å unngå angrep.

En ny studie retter søkelys på den faren mange homofile kan oppleve bare ved å være på ferie.

Den såkalte LGBTQ+ danger indeks rangerer 150 av verdens mest populære reisemålsland etter hvor trygt det er for homofile, lesbiske og transpersoner å besøke landet.

Kartleggingen er særlig nedslående for vår nabo i øst, Russland, som er hele 106 plasser bak Norges tredjeplass. Dette er undersøkelsens største sprik i plassering mellom to naboland.

SKJULT: Aleksej (40) og Katja (35) i Murmansk føler ikke at de kan være åpen til omgivelsene om hvem de elsker, og råder skeive tilreisende til å «være diskret». Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Legitimerer overgrep

I resepsjonen på et stort hotell i Russlands nordligste storby, Murmansk, treffer VG Aleksej. Han er ikke komfortabel med å snakke om privatlivet sitt før vi låser oss inn på et rom, og lar seg intervjue under forutsetning at vi ikke bruker hans fulle navn.

– Jeg må være anonym, fordi jeg jobber med barn. Blir det kjent at jeg er homofil, risikerer jeg at foreldre anklager meg for å være en dårlig innflytelse på barna deres, eller enda verre, en trussel. Enkelte folk assosierer dessverre homofili med både pedofili og pornografi, forklarer 40-åringen til VG.

Særlig ille har det blitt etter at «loven mot homofil propaganda» ble innført i Russland i 2013, mener han.

– Loven har legitimert diskriminering, trusler og vold mot dem som har en annen legning enn heterofil, sier Aleksej.

FAKTA: LGBTQ+ Danger Index Undersøkelsen, omtalt i blant annet The Guardian , tar for seg de 150 mest besøkte landene i verden.

Rangerer landene blant annet etter hvorvidt likekjønnede ekteskap er tillatt, beskyttelse for arbeidstagere, diskriminering, kriminalisering av vold og «moralske lovverk».

Sverige og Canada innehar første – og annenplass, Norge er på tredjeplass.

Sisteplass går til Nigeria, hvor homofile ifølge kartleggingen ilegges dødsstraff, og der det å snakke om LGBTQ-rettigheter er straffbart. (Kilde: The Guardian)

– Farlig utvikling

Forholdene i vårt naboland bekymrer menneskerettighetsorganisasjoner. Det skjer grove overgrep, trusler og tortur mot LHBTI-personer (lesbiske, bifile, homofile, transpersoner og interkjønnpersoner) over hele Russland, forteller Mina Skouen, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, til VG.

– Terskelen for å utøve vold er lav, fordi det i praksis er straffrihet for overgrepene. Når skeive utsettes for overgrep, og myndighetene i tillegg knebler de som forsøker å hjelpe, er dette en farlig utvikling, sier Skouen.

FAKTA: LOVEN MOT «HOMOFIL PROPAGANDA» * Loven som forbyr "homofil propaganda", ble innført i 2013. * Ifølge russiske myndigheter er formålet å beskytte mindreårige og samfunnets moral. *Kritikerne mener at den i realiteten har ført til at det er umulig å diskutere homofili offentlig uten å bryte loven. * I 2017 ble loven dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, for å «forsterke fordommene mot homofile og oppmuntre til homofobi» * Menneskerettsdomstolens avgjørelser er bindende, men Russlands lov sier at grunnloven skal gis forrang. * Homofili ble avkriminalisert i Russland i 1993, men homofobe holdninger er fortsatt svært utbredt. (Kilde: NTB)

Trist reiseråd

På hotellrommet i Murmansk oppfordrer Aleksej tilreisende til varsomhet.

– Jeg vil råde skeive til å holde en lav profil. Ikke stikk deg ut med klær og fakter, ikke snakk høyt, og fremfor alt, unngå steder der du kan treffe på fulle folk. Berusede menn er de som er mest tilbøyelige til å utøve homofob vold, forteller Aleksej.

– Hva tenker du om å måtte gi slike reiseråd til ditt eget hjemland?

– Det er trist. Selvfølgelig burde det vært slik at alle bare kunne være seg selv, men slik det russiske samfunnet er i dag, så tror mange at legningen din sier alt om hvem du er – og i mitt tilfelle kan det være et dårlig, farlig menneske.

FENGSLET: «Kjærlighet er sterkere enn homofobi» står det på plakaten som en aktivist holder opp fra innsiden av bilen til russisk opprørspoliti i Moskva. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

«Heldig»

En nøye utvalgt krets rundt Aleksej vet at han er homofil.

Blant dem er Katja (35), som er i et lesbisk forhold og har en 17 år gammel datter fra et tidligere ekteskap.

VG spør Katja hva hun svarer hvis folk spør om gullringen hun har på ringefingeren.

– Jeg sier at jeg er gift og lar dem tro at det er med en mann. Hvis det er noen jeg føler jeg kan stole på, kan jeg kanskje si at «ja, jeg er gift, men vi gjorde det i utlandet». Da skjønner de som regel.

Katja, som heller ikke vil stå frem med fullt navn, sier hun holder privatlivet privat, og har ikke selv opplevd vold eller direkte trusler på grunn av legningen sin. Hun legger til at hun er heldig i så måte.

– Men så tenker jeg «heldig?! Hva da, heldig? Jeg lever i et rolig, kjærlighetsfylt forhold med en person jeg elsker og plager ingen, hvorfor er jeg da heldig som ikke har opplevd å få juling for det?»

Utpresset

Aleksej har flere i omgangskretsen her i Murmansk som har blitt truet. En venn av han traff en mann på en datingnettside for homofile for en tid tilbake. Det ble et bekjentskap som kostet vennen dyrt.

– Etter at de hadde snakket en del, snudde plutselig denne mannen helt, og truet med å fortelle omverdenen at min venn er homofil hvis han ikke ga han penger, forteller Aleksej.

Kravene om summer ble stadig høyere. Offentliggjøringen av hans legning var en for stor skam til at vennen klarte å stoppe utpressingen.

Aleksej sier han selv passer nøye på hvem han åpner seg for.

– Det er lettest for meg å ikke si noe. Man lærer seg å kontrollere og dempe seg selv, sier han, alvorlig.

Ser over grensen

Nordvest i Russland kan man enkelte steder nesten se over til norsk jord.

I sterk kontrast til Russland, rangeres Norge, etter Sverige og Canada, som et av de tryggeste reisemålene i verden for LHBTI-personer.

– Selvfølgelig er det synd å tenke på at like ved oss, på andre siden av grensepasseringen, lever mennesker lykkelig uten å måtte skjule hvem de er, sier Aleksej.

Særlig smerter det han å ikke kunne fortelle familien om det som står hjertet nærmest. Han sier han frykter for hjertet til moren.

– Hun ville blitt så opprørt og bekymret, fordi jeg ikke passer inn i hennes verdensbilde. Men det gjør meg selvfølgelig trist at jeg ikke kan være åpen med min egen mamma, og det til forskjell fra nesten alle andre europeere, sier den russiske 40-åringen.

Gråt i timevis

Både Aleksej og Katja reiser over landegrensen til Sør-Varanger med jevne mellomrom. Katja sier at Nord-Norge på noen områder ligner på Russland, men at følelsen hun får der, er en annen.

– I Norge kan jeg og kjæresten være romantisk på en måte som vi aldri kan være her. Sånn som man er på film. Jeg blir jo lykkeligere av det, sier hun, og smiler litt vemodig.

Mens ingen av dem føler de kan vifte med regnbueflagget her i hjemlandet, har de begge deltatt på Pride-parader i utlandet.

En reise til New York under Pride for et par år siden gjorde inntrykk på Aleksej.

– Jeg krysset byen. Det tok fem timer, og jeg gråt absolutt hele veien.

