Bolton hevder Det hvite hus nektet ham Twitter-tilgang: – Frykter de hva jeg skal si?

John Bolton skriver at han ikke har hatt kontroll over sin private Twitter-konto etter han sa opp jobben som sikkerhetsrådgiver for president Donald Trump.

Det har vært stille fra Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton på Twitter etter at han trakk seg fra jobben i september.

Nekter for å ha gått i dekning

Fredag kveld opplyser Bolton på Twitter at dette skyldes at Det hvite hus har nektet ham tilgang til hans private konto på nettstedet etter at han sluttet å jobbe for president Donald Trump.

– Vi har nå frigjort Twitterkontoen, som tidligere har vært undertrykt på urettferdig vis etter at jeg trakk meg som nasjonal sikkerhetsrådgiver, skriver Bolton.

Han spør seg videre hvorfor de ikke lot han bruke den.

– Av frykt for hva jeg kan finne på å si? Til dere som har spekulert i om jeg har gått i dekning må jeg skuffe dere!, fortsetter Bolton.

Tidligere på dagen skrev han også at han var «glad for å være tilbake på Twitter etter mer enn to måneder», før han sier at de som vil vite mer må følge med videre.

Bolton er en ettertraktet mann for Demokratene. De har ønsket å få han til å stille som vitne i riksretthøringen. Selv har han nektet å gjøre dette før han får en rettslig kjennelse som sier at han må stille.

– Han sto sentralt i administrasjonen under håndteringen av dette, og hvis han vitner og går god for fremstillingen disse vitnene vi har hatt, kan det være direkte avgjørende. Det kan plutselig skje at han ombestemmer seg og vitner frivillig, men det ser ikke sånn ut, sa USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til VG tidligere.

Sa han ikke fikk sparken

Etter at Bolton sluttet i jobben i september, gikk Trump ut på Twitter og sa at Bolton fikk sparken. Presidenten mente han var «svært uenig» i flere av forslagene til den forhenværende rådgiveren.

Bolton på sin side var klar på at han sa opp jobben selv. På Twitter skrev han blant annet at han tilbød å si opp jobben, hvorpå Trump skal ha svart «La oss snakke om det i morgen». Dette er den siste meldingen Bolton skrev på kontoen – før nå.

På et talkshow på Fox News kunngjorde den tidligere sikkerhetssjefen dette nok en gang.

«For å ha alt på det rene: jeg sa opp», stod det på en tekstmelding programleder Brian Kilmade fikk.

I tiden før avskjedigelsen skrev flere medier at det var full isfront mellom Bolton og deler av Trump-administrasjonen. Blant annet skal han ikke ha snakket med utenriksminister Mike Pompeo.

