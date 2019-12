Republikanerne svarer på riksrettsrapporten: – Demokratene har feilet

Demokratene har ikke klart å skrape sammen bevis for at president Donald Trump bør stilles for riksrett, sier flere ledende republikanere.

Tirsdag kveld slapp Etterretningskomiteen i Representantenes hus en 300 sider lang rapport, som konkluderer med at Trump har satt sine egne interesser foran nasjonens, og dermed misbrukt sitt embete.

På en pressekonferanse like etter midnatt norsk tid, kommer flere ledende republikanere med sitt svar til rapporten: Demokratene har feilet i sitt arbeid med å skaffe bevis for at Trump har gjort noe galt.

– Riksrettsprosessen går sakte videre, uten fremgang fordi de har et stort problem: Presidenten har ikke gjort noe galt, sier Doug Collins, som er leder for republikanerne i Justiskomiteen i Det hvite hus.

Dette vil skje videre Torsdag overleveres rapporten – inkludert Republikanernes kommentarer til den – til justiskomiteen, som skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak.

Hvis det blir reist riksrett, går saken videre til avstemning i hele Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. Et enkelt flertall vil være nok til å stille presidenten for riksrett.

Saken går i så fall videre til Senatet, hvor den skal presenteres og til slutt stemmes over. For å dømme Trump trengs det to tredels flertall i Senatet. Det betyr at Demokratene er avhengig av Republikanerne, som har flertall.

Han påpeker at både president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky er enige om at det ikke var noe galt med telefonsamtalen dem i mellom 25. juli.

Dette står i sterk kontrast til det Adam Schiff, leder for riksrettsetterforskningen, sa på en pressekonferanse tidligere på kvelden. Han mener amerikanerne bør vurdere sin tillit til presidenten:

Justiskomiteen i Representantenes hus skal holde sin første riksrettshøring onsdag. Det er denne komiteen som skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak mot Trump.

Kevin McCarthy, som er mindretallsleder for republikanerne i Representantenes hus, anklager Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen, for å ha bestemt seg for at Trump skulle stilles for riksrett på forhånd.

