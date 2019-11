TRUER: Nord-Korea advarer Japan om at de i nær framtid kan komme til å se en «ekte ballistisk oppskyting». Her er Nord-Koreas leder Kim Jong-un under oppskytingen torsdag. Foto: Korea News Service via AP / NTB scanpix

Nord-Korea truer Japan med «ekte ballistisk oppskyting»

Nord-Korea sier Japan muligens vil se en «ekte ballistisk oppskyting» i nær framtid, etter at Japans statsminister kalte Kims «super-store» rakett en missil.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

– Han som er født en tosk blir aldri kurert. Det ordtaket passer perfekt til Japans statsminister, heter det i uttalelsen lørdag hvor Shinzo Abe også blir kalt «åndssvak» og en «politisk dverg».

Bakgrunnen er at Nord-Korea torsdag avfyrte det de selv kaller en «super-stor rakett». Abe og japanske myndigheter kalte på sin side rakettene for ballistiske missiler, noe som har fått Nord-Korea til å reagere.

– Det kan sies at Abe er den eneste idioten i verden og den dummeste mannen i historien når han ikke klarer å skille mellom en missil og en rakett, heter det i uttalelsen signert en visedirektør for avdelingen i det nordkoreanske utenriksdepartementet som har ansvar for Japan. Uttalelsen ble publisert av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Latterliggjort som en valp

Videre vises det til bildebevis, og at «til og med sivile» lett kan se forskjellen.

– Det er helt naturlig at Abe blir latterliggjort som en valp rammet av skabb når han ikke klarer å skille en ting fra en annen, heter det i uttalelsen.

Nord-Korea reagerer ikke bare på at Abe «tok feil», men også hans uttalelser om Nord-Korea som en trussel.

– Det verste er at Japan lager et stort oppstyr om «en alvorlig utfordring ikke bare for Japan, men også det internasjonale samfunnet» og «trusler fra nord», skriver Nord-Korea som hevder raketten ikke landet i Japanhavet.

De kommer også med en advarsel til den japanske statsministeren.

– Abe vil muligens se hva en ekte ballistisk missil er i ikke fjern fremtid, rett under nesen hans. Han anbefales til å skille raketter fra en ballistisk missil.

Publisert: 30.11.19 kl. 07:28

