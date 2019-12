IKKE FØRSTE GANG: Kim Jong-un har tatt seg en ny ridetur i vinterlandskap. Kona Ri Sol-ju rir på hesten til høyre i bildet. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB scanpix

Kim Jong-un rir igjen

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har vært på ny ridetur til Paektufjellet, som er hellig for nordkoreanerne. Det kan tyde på at en politisk kunngjøring er i gjære.

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Ikledd sin brune vinterfrakk ledet Kim en gruppe ryttere, deriblant kona Ri Sol-ju, gjennom et snødekt landskap på vei mot Paektufjellet, en sovende vulkan på grensen til Kina.

Eksperter mener dette tyder på at Kim nå vil komme med en form for politisk avgjørelse. Også tidligere har Kim Jong-un dratt til fjells før viktige avgjørelser.

I desember 2017 besøkte han fjellområdet kort tid før USA og Nord-Korea begynte samtaler som førte til toppmøtet med USAs president Donald Trump i Singapore i juni 2018.

RIDENDE DIKTATOR: Kim og hans følge rir med snødekte fjell i bakgrunnen. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB scanpix

Kims nye ridetur skjer samtidig som at samtalene med USA står i stampe. Nordkoreanerne har gitt USA frist til nyttår med å komme med nye forslag for å redde atomsamtalene. Dersom dette ikke skjer, har Nord-Korea varslet provokasjoner. Det nordkoreanske utenriksdepartementet uttalte tirsdag at det er opp til USA å velge hva slags julegave de vil ha fra Nord-Korea.

I oktober var Sverige vert for fredsforhandlinger mellom USA og Nord-Korea utenfor Stockholm, men Nord-Korea trakk seg fra samtalene fordi de mente at USA ikke hadde med seg noe å forhandle om.

STRENGT BEVOKTET: Kim omgitt av militære ledere. Han besøkte Paektufjellet, som nordkoreanerne ser på som hellig. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB scanpix

Publisert: 04.12.19 kl. 14:03

