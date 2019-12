TAUS FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed, her på et folkemøte i 2018. Foto: Zacharias Abubeker / AFP

Flyktinghjelpen om Etiopia: – Svært mange lever under vanskelige forhold

At Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottar fredsprisen, kan bidra til en løsning i den årelange konflikten mellom nabolandene, men landet står fortsatt overfor enorme utfordringer internt. Det mener tidligere landdirektør for Flyktninghjelpen, Stine Paus.

Nå nettopp

Ahmed ble statsminister i Etiopia i april 2018. 11. oktober i år ble det kunngjort at han blir tildelt årets fredspris fordi han i sitt første halvår som statsminister greide å slutte fred med nabolandet Eritrea. Da hadde de to landene vært i konflikt med hverandre gjennom flere tiår.

I nært samarbeid med Eritreas president Isaias Afwerki utarbeidet han en fredsavtale som markerte slutten på 20 år med krig mellom de to nabolandene.

– Han utarbeidet raskt prinsippene for en fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landene, sa leder for Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde tildelingen tidligere i år.

Ahmed har også satt fart i demokratiseringen av Etiopia og gjennomført betydelige reformer.

– Ingen enkle løsninger

Stine Paus har nylig flyttet hjem til Norge fra Etiopia etter to og et halvt år som landdirektør for Flyktninghjelpen.

Hun tror fredsprisen vil kunne bidra til at nabolandene Etiopia og Eritrea kommer nærmere en løsning i den årelange konflikten.

– Det har vært positivt at Abiy har tatt det første steget. Vi har allerede vært vitne til forsoning mellom familier og mer reising mellom de to landene.

Likevel er det mye som gjenstår, påpeker hun, og viser til de store utfordringene internt i landet.

– Humanitært er det de interne flyktningene vi er mest bekymret for. Rundt 8 millioner mennesker er i behov for nødhjelp av ulikt slag, det være mat, vann eller husly. Svært mange lever under vanskelige forhold. Flere har også mistet livsgrunnlaget sitt grunnet gjentatte tørkeperioder.

Klimaendringer kombinert med etnisk konflikt gjør situasjonen i landet alvorlig. Paus forteller at Etiopia i 2018 var det landet i verden med flest interne flyktninger. Det er en tendens som ikke har gitt seg. Stadig oppstår nye konflikter og situasjoner mellom ulike folkegrupper.

Paus håper fredsprisen også vil bidra til økt fokus på fred og forsoning internt i landet.

– Har den interne uroen blitt forsømt til fordel for fokuset på å slutte fred med nabolandet?

– Jeg tror ikke det finnes noen enkle løsninger her, men det er viktig at myndighetene fokuserer på dette fremover. Behovene og rettighetene til de internt fordrevne må prioriteres.

ETIOPIA: Stine Paus er landdirektør i Etiopia og intervjues her i en annen sammenheng om de humanitære utfordringene i landet. FOTO: Norwegian Refugee Council (NRC)

Fakta om Abiy Ahmed Født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia.

Ahmed er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP), og er også medlem av landets nasjonalforsamling.

Ahmed ble statsminister i Etiopia 2. april 2018. Som statsminister har Ahmed startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk, og inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afwerki etter flere tiårs krigstilstand.

Han har også engasjert seg i andre forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika, som å aktivt bidra til å bedre diplomatiske forbindelser mellom Eritrea og Djibouti og å megle i striden mellom Somalia og Kenya om et omstridt havområde. Ahmed har også spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Sudan.

Tidligere jobbet Ahmed som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten, og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2018.

Ahmed ble nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis, og han var blant favorittene til å få årets fredspris.

10. oktober 2019 ble det klart at han blir tildelt Nobels fredspris. Kilde: NTB

– Unngår å svare på vanskelige spørsmål

Professor og Etiopia-ekspert Kjetil Tronvoll sier til NTB at Ahmed ved ikke å møte pressen unngår å svare på vanskelige spørsmål rundt fredsprosessen, om uroen i Etiopia og hva den økende fragmenteringen i hans eget parti vil kunne medføre.

Ifølge NRK skal fredsprisvinneren riktignok møte pressen, men bare for å komme med uttalelser. Det er ikke lagt opp til at han skal svare på spørsmål. Til kanalen sier Olav Njølstad, sekretær i Nobelkomiteen og direktør ved Nobelinstituttet, at de har vært tydelige på at de finner det høyst problematisk at Ahemd ikke ønsker å besvare spørsmål fra medier.

FREDSAVTALE: Eritreas president Isaias Afwerki og Etiopias statsminister Abiy Ahmed under et møte i oktober 2018. De to har sluttet fred etter over 20 år med konflikt. Det er en av Afrikas lengstlevende konflikter. Foto: Eduardo Soteras / AFP

Det siste halvåret har Eritrea-prosessen gått i stå, mens uroen innad i Etiopia har økt til nye høyder. Ahmed vil løse opp i spenningene i landet gjennom å oppheve etniske skillelinjer og etablere en ny nasjonal identitet.

– Etiopia er dypt splittet mellom de som ønsker enhet og de som ønsker etnisk autonomi. Mange tror at Abiy nå sager av den grenen han sitter på. Hans maktbase forvitrer for hver dag som går, sier Tronvoll.

Opprinnelig ville ikke Etiopias statsminister la seg intervjue når han neste uke kommer til Norge for å motta Nobels fredspris. Den tradisjonelle pressekonferansen med nobelprisvinneren ble derfor strøket fra programmet i år. Torsdag melder imidlertid NRK at pressesjefen til Ahmed sier dette beror på en misforståelse:

– Det er galt å si at han ikke vil svare på noen spørsmål. Vi har fått mange mediehenvendelser og anerkjenner at dette er god profilering for Etiopia, sa statsministerens pressesjef Billene Seyoum til NRK.

Hun viser til at landet er i en viktig demokratisk overgangsfase, og at dette krever mye tid av statsministeren, også mens han er i Oslo.

Publisert: 09.12.19 kl. 08:12

Mer om