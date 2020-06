WHO-TOPP: Sjefsforsker Soumya Swaminathan sier WHO håper å ha hele vaksinasjonsplanen klar i august. Her under en pressekonferanse fredag ettermiddag. Foto: WHO

WHO: Disse vil bli prioritert først når verden har en vaksine mot coronaviruset

WHO og samarbeidsorganisasjonene CEPI og GAVI gir nå det første innblikket i hvordan de ønsker å spre coronavaksinen ut til verdens befolkning. Helsearbeidere, eldre og personer i risikosonen vil bli prioritert først.

Det framkommer under en digital pressebrief med store deler av internasjonal presse fredag formiddag. VG var blant deltagerne på møtet.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) og Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde en løsning for å sikre tilgang til vaksiner mot coronaviruset, covid-19.

– Helsearbeidere, eldre og personer i risikosonen vil bli prioritert først, sier sjefsforsker Soumya Swaminathan i WHO.

De prioriterte populasjoner med den første vaksinasjonsrunden som vil bli vurdert er dermed:

Ansatte i helsevesenet (1% av verdens befolkning)

Voksne over 65 år (8% av verdens befolkning)

Andre voksne med høy risiko med underliggende tilstander som hypertensjon, diabetes osv. (15%)

Til nå har nærmere 490.000 mennesker verden over mistet livet av viruset, og rundt 9,6 millioner mennesker er registrert smittet.

Det knyttes stor spenning til når den vaksinene blir klar og det jobbes på spreng for at det skal skje så fort som mulig.

Ser på de første vaksinetestene

De første vaksinetestene er allerede utført på mennesker. Richard Hatchett, sjef i CEPI, sier at de foreløpig bare har et lite innblikk i resultatene.

Organisasjonen, som jobber tett med WHO, mottok 36 millioner kroner av norske myndigheter for å styrke utviklingen av en vaksine mot coronaviruset.

Organisasjonen ble lansert av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellome Trust og Verdens Økonomiske Forum på bakgrunn av en bred enighet om at en internasjonal plan var nødvendig for å utvikle og ta i bruk nye vaksiner for å forebygge framtidige epidemier.

Kan ende opp med flere vaksiner

– Det er noen av vaksinekandidatene som har utviklet seg raskere enn andre innen Covax-porteføljen, sier Hatchett. Han vil foreløpig ikke si hvilken som er best hittil.

– Man kan ikke plukke ut en vaksine, fordi det er så komplekst og ting kan forandre seg underveis. I tillegg kan det hende at det vil bli flere vaksiner. En vaksine som vil være effektiv for en gjennomsnittlig frisk voksen person, er ikke nødvendigvis passende for en eldre og syk, forklarer han.

CEPI støtter på nåværende tidspunkt ni ulike internasjonale prosjekter som jobber med å lage hver sin vaksine mot corona.

Norge vil delta i Covax (Global Covid-19 Vaccine Procurement Facility), en global finansieringsmekanisme dannet for å sikre rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner for alle land.

Ifølge regjeringen har Norge investert nærmere fire milliarder kroner som en del av bistandsbudsjettet for å sikre at mennesker i lav-og mellominntektsland også får tilgang til vaksiner.

Vil vurdere ulik pris per land

Internasjonal presse ble fredag orientert om ordningen for innkjøp og rettferdig fordeling av vaksinedoser.

På nåværende tidspunkt vet man ikke hvor mye vaksinen vil koste.

– Vi mangler viktig informasjon om produksjonskostnaden og doseringen per vaksine til å kunne fastslå en pris per dags dato, sier Hatchett.

– Men vi forventer å ha denne informasjonen klar innen slutten av dette året, legger han til.

Gavi-sjef Seth Berkley sier at de vil vurdere en modell der utviklingsland kan få tak i vaksinen til en lavere pris, mens i-land vil måtte betale mer.

– Dette vil selvfølgelig være avhengig av produsentene og hvor mye de vil ønske å få inn av inntekt. Men vi skal sette oss ned og snakke med hver enkelt av dem for å komme frem til en rimelig pris, sier Berkley.

Publisert: 26.06.20 kl. 15:00 Oppdatert: 26.06.20 kl. 15:20

