TEST: En gutt i byen Ahmedabad reagerer på testen for antistoff mot coronaviruset. Foto: AMIT DAVE / REUTERS

Flere enn en million registrert smittede i India – lege sier situasjonen er alvorlig

Fredag passerte India én million smittetilfeller. Bare Brasil og USA har flere tilfeller enn det folkerike landet.

Oppdatert nå nettopp

India hadde lenge lav registrert smitte, men de siste månedene har smitten skutt i været. Fredag bekreftet helsemyndighetene i landet at smittetallet var over én million, melder nyhetsbyråene AFP og Reuters.

Nå frykter lege Harjit Singh Bhatti at helsevesenet kan komme bli overbelastet om smitteøkningen fortsetter. Han har sett smittede kolleger dø.

Meldte nye smittetilfeller for én dag har nesten tredoblet seg den siste måneden. De siste dagene har over 28.000 nye tilfeller blitt registrert. Samtidig øker også dødsfallene knyttet til covid-19-sykdom.

TEST: Flere står i kø for å ta antistofftest i byen Ahmedabad. Foto: AMIT DAVE / REUTERS

Også dødstallene holdt seg lenge lave i India, men har hatt en sakte stigende trend over flere måneder nå. I løpet av den siste uken har over 500 dødsfall blitt registrert daglig.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Økningen er eksponentiell etter gjenåpningen av landet, sier Bhatti til VG over telefon søndag ettermiddag.

Han er leder for Progressive Medicos og Scientists Forum (PMSF), en frivillig aktivist-forening av leger og andre medisinske eksperter.

Ifølge Bhatti blir flere personer testet nå enn før. Han mener at det sammen med gjenåpning av samfunnet gjør at flere blir registrert som smittede nå.

les også Ny virusbølge i India: 100 bryllupsgjester testet positivt – nygift mann døde

Smitteøkningen i landet har ført til at flere delstater igjen stenger ned risikoområder. I den mest folkerike delstaten i landet, Uttar Pradesh, fikk bare apotek og matbutikker holde åpent i helgen som var.

For øyeblikket er det i India henholdsvis 70,2 per 100.000 innbygger. Til sammenligning har Russland meldt om 752.797 smittede og 11.937 døde, som vil tilsvarer 515,8 registrert smittede per 100.000 innbyggere og 8,2 døde per 100.000 innbygger. Forskjellen er at India har en stigende trend, mens disse to kurvene har flatet ut siden toppen i Russland.

forrige



















fullskjerm neste SLUMMEN: Helsearbeidere kontrollerer innbyggere i Deonar-slummen i Mumbai.

Frykter overbelastning i helsesystemet

– Smittetilfellene øker, helsesystemet vårt er ikke godt utrustet og det offentlige helsesystemet er ikke godt nok, sier Bhatti til VG.

Legen frykter nå det verste for helsesystemet.

– Nå som smitten øker, blir helsearbeidere syke. Det er nå en mulighet for at systemet blir overbelastet. Med flere smittetilfeller, vil det bli verre for systemet og helsearbeidere, sier han.

Det har de siste ukene kommet flere rapporter om et helsesystem på randen av kollaps. For et par uker siden meldte New York Times om at en gravid kvinne som døde da ingen sykehus ville ta henne imot.

Slik reagerte de lokale da indiske leger skulle undersøke et mistenkt tilfelle av corona:

Har sett kolleger dø

Bhatti forventer at regjeringen tar det offentlige helsesystemet på alvor og starter å rekruttere flere helsearbeidere for å avlaste systemet.

– De fleste av kollegene mine har blitt smittet. Jeg har sett noen av dem dø med covid-19-sykdom. Ingen er immune. Hvis regjeringen ikke gjør endringer, kan vi se et veldig alvorlig utfall av pandemien, sier Bhatti.

les også «Hele» Bollywood-slekten smittet med coronaviruset

Han peker på flere mulig løsninger, men trekker frem at regjeringen må investere i mer utbredt testing, flere midlertidige coronabygninger og bedre infrastruktur.

– Hvis regjeringen ikke klarer det, kan de nasjonalisere den private helsesektoren som har infrastruktur og arbeidere. Men det vil bli dyrt, og regjeringen må ta den kostnaden.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Russland har 58,2 smittede per 100.000 innbygger. Det stemmer ikke. Russland har per 17. juli 515,8 registrert smittede per 100.000 innbyggere. Saken ble rettet 17. juli klokken 10.42.

Publisert: 17.07.20 kl. 06:15 Oppdatert: 17.07.20 kl. 10:44

Les også

Mer om India Coronaviruset internasjonalt

Fra andre aviser