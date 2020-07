TESTES: Gorillaen Shango ble testet for coronaviruset for å være føre var. Testen var negativ. Foto: Zoo Miami/MEGA / MEGA

Gorilla testet for coronavirus

En slåsskamp førte til feber og covid-19 test for gorillaen Shango i Florida, USA. Testen viste seg å være negativ.

Det skriver dyrehagen selv på Facebook.

Den 31 år gamle gorillaen endte onsdag forrige uke opp i et blodig oppgjør med sin 26 år gamle bror Barney i dyrehagen Zoo Miami i Florida. Slåsskampen endte til slutt på operasjonsbenken for Shango, med dype kutt og feber.

Dyrehagen sier de testet den, i underkant av 200 kilo tunge gorillaen, for corona for å være føre var. Brødrene kom i følge dyrehagen sammen fra San Francisco Zoo i 2017 og har bodd sammen siden da.

PÅ OPERASJONSBENKEN: Gorillaen Shango endte med dype kutt og feber etter en slåsskamp i en dyrehage i Miami, USA. Foto: Zoo Miami/MEGA / MEGA

Det ble også tatt ultralyd og røntgenbilder av 31-åringen, samt tester av lungene hans.

Selv om den ledende teorien fortsatt er at viruset kommer fra dyr, skriver det norske Veterinærinstituttet på sine nettsider at det ikke finnes noen mistanker om at dyr nå spiller en rolle i spredningen av viruset.

Parken hvor de to gorillaene bor, ble forrige uke stengt ned av lokale myndigheter som en følge av pandemien som herjer landet.

Publisert: 13.07.20 kl. 17:20

