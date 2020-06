FORSVARER SJEFEN: Peter Navarro går presidenten i forsvar, etter at en amerikansk domstol avgjorde at John Boltons nye bok kan utgis tross motstand fra Det hvite hus. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Trump-rådgiver sier han var i rommet – hevder presidenten aldri ba om kinesisk hjelp til å vinne valget

Peter Navarro hevder at han var til stede i rommet da Trump og Xi Jinping møttes. Han avviser påstandene om at den amerikanske presidenten ba om hjelp til å vinne valget.

Oppdatert nå nettopp

Det er den tidligere sikkerhetsrådgiveren John Bolton som i en ny bok hevder at president Donald Trump under en middag i fjor ba Kinas Xi Jinping om hjelp til å vinne årets presidentvalg i USA.

Ifølge Bolton fortalte den amerikanske presidenten at økte kinesiske jordbruksoppkjøp fra amerikanske bønder ville øke hans sjanser i valget.

Søndag uttalte Trumps handelsrådgiver Peter Navarro til CNN at han var til stede under samtalen mellom de to statslederne. Ifølge ham stemmer ikke påstandene som kommer frem i Boltons mye omtalte nye bok.

– Jeg hørte aldri det. Jeg var i rommet, sier Navarro i intervjuet.

Ifølge Navarro er Boltons påstander «tullete», siden Trump i handelsrådgiverens øyne har vært svært tøff i møte med den kinesiske presidenten.

I forrige uke gikk også den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer ut og motstridet Boltons opplysninger.

Opplysningene som nå motstrides kom frem i Boltons nye bok «The Room Where It Happened: A White House Memoir». Forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese.

Bolton hevder i boken blant annet at presidenten ba Xi Jinping om innenrikspolitisk hjelp, og at han satte egne utsikter til gjenvalg foran nasjonale sikkerhetshensyn og ignorerte kinesiske myndigheters menneskerettsbrudd.

les også Trump forsøker å stanse Bolton-boken – dommer skeptisk

BITTER KONFLIKT: Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton leverte sin oppsigelse i fjor. Her under et møte i Det ovale kontor i mai 2018. Foto: Evan Vucci / AP

Ville stanse boken

Navarro har forsvart sjefen sin flere ganger tidligere, blant annet for presidentens håndtering av coronapandemien, og avgjørelsen om å stanse støtten til Verdens helseorganisasjon.

I søndagens intervju med CNN hevder Navarro også at Trumps uttalelse om å teste færre for covid-19 for å få ned smittetallene var ironisk ment.

Det hvite hus gikk rettens vei for å få Boltons bok stanset, fordi de mener den inneholder hemmeligstemplet informasjon som kan true rikets sikkerhet.

Tidligere denne måneden sa Trump til Wall Street Journal at Bolton lyver, og at anklagene mot ham ikke stemmer:

– Han er en løgner. Alle i Det hvite hus hatet John Bolton, sa han.

Lørdag besluttet en domstol at boken likevel kan utgis.

John Bolton leverte sin oppsigelse i fjor. Ifølge Trump var det han som oppfordret Bolton til å gå av. Bolton selv påstår at han sa opp av egen vilje.

Publisert: 21.06.20 kl. 22:24 Oppdatert: 21.06.20 kl. 22:39

Les også

Fra andre aviser