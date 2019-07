DREPT: Journalisten Hodan Nalayeh er en av 26 mennesker som ble drept i angrepet i Kismayo 12. juli. Foto: Mona Nalayeh/AP

26 drept i hotellangrep i Somalia: – Gjorde det hun elsket høyest

Hun hadde viet livet til å fortelle positive historier fra hjemlandet Somalia. Da al-Shabaab stormet et hotell fredag, ble Hodan Nalayeh (43) selv del av en av de tragiske.

Sammen med 25 andre mennesker ble hun drept i et al-shabaab-angrep mot hotellet Asasey i havnebyen Kismayo sør i Somalia.

Flere politikere og lokale ledere i Somalia holdt møte på hotellet for å diskutere det forestående valget i regionen da en selvmordsbomber kjørte en bil full av eksplosiver mot hotellet, skriver nyhetsbyrået AP.

Etterpå ble bygningen stormet av væpnede menn.

I RUINER: Slik så hotellet Asasey ut dagen etter at de ble angrepet av det som skal ha vært minst fire terrorister fra gruppen al-Shabaab. Foto: AFP

– Det var kaos der inne. Jeg så flere døde som ble båret ut, og folk løp ut fra nærliggende bygninger, sier Hussein Muktar, som var vitne til hendelsen, ifølge BBC.

I tillegg til de 26 som døde, ble 56 andre såret i angrepet, ifølge Ahmed Mohamed Islam, som er leder for den autonome regionen Jubaland hvor Kismayo ligger. Det skriver AFP.

Først lørdag morgen – 14 timer etter at angrepet startet, fikk sikkerhetsstyrkene kontroll over hotellet, skriver NTB.

– Vi mener at fire gjerningsmenn var involvert i angrepet. Sikkerhetsstyrkene har sperret av hele området. Angriperne var iført somaliske politiuniformer og deres lik blir dratt ut av bygningen nå, sa sikkerhetsstyrkens talsmann Mohamed Abdiweli lørdag, ifølge NTB.

– Tjente det somaliske folk

Flere utenlandske statsborgere skal være blant de drepte. Ifølge BBC inkluderer dette tre personer fra Tanzania, tre personer fra Kenya, to amerikanere, en brite og altså kanadiske Hodan Nalayeh og ektemannen Farid Juma Suleiman.

Nalayeh hadde ifølge familien viet livet til å fortelle verden om en annen side av Somalia enn den som ofte vises frem i mediene.

På sin Twitter-profil delte Hodan Nalayeh ofte bilder av natur og mennesker i Somalia, og hennes siste post torsdag 11. juli – dagen før hun ble drept – viser bilder fra øyen Ilisi:

Nalayeh og ektemannen etterlater seg to barn.

– Hun døde mens hun tjente det somaliske folk, og hun gjorde det hun elsket høyest. Hun brakte inspirasjon og håp til det somaliske folk gjennom sin historiefortelling. Hun vil bli dypt savnet, skriver familien i en uttalelse på Facebook.

Lokal FN-ansatt drept

Ifølge nyhetsbyrået AP ble Nalayeh født i Las Anod i Somalia, men hun reiste til Alberta i Canada sammen med foreldrene og 11 søsken i 1984, da hun var seks år gammel. Der grunnla hun medieplattformen Integration TV, rettet mot et somalisk publikum verden over.

Canadas immigrasjons- og flyktningminister Ahmed Hussen skriver på Twitter at Nalayeh gjennom arbeidet sitt fremhevet positive historier fra det somaliske miljøet i Canada.

– Vi sørger over tapet av henne, og alle de andre drept i Kismayo-angrepet, skriver han.

Blant de andre drepte er en lokal ansatt i FNs migrasjonsbyrå IOM, Abdifatah Mohamed. Organisasjonen SADO Somalia melder at deres direktør Abdullahi Isse Abdulle døde i angrepep, skriver Reuters. Også den lokale journalisten Mohamed Sahal Omar er blant de drepte.

Islamistgruppe

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet, og ifølge Reuters mener også lokale myndigheter at det er de som står bak. Gruppen har i over et tiår kjempet mot somaliske myndigheter.

De gikk til angrep i havnebyen Kisyamo, som er den kommersielle hovedstaden til den autonome regionen Jubaland sør i landet. Regionen er ifølge Reuters fortsatt delvis kontrollert av al-Shabaab.

– Dette angrepet er ment å hindre fremgang i Somalia mens landet gjenoppbygges, sier Francisco Madeira i den Afrikanske union til AP.

FNs utsending til Somalia, James Swan, fordømmer angrepet. I en twittermelding uttrykker han solidaritet med innbyggerne i Kismayo på vegne av FN, skriver NTB. Det samme gjør FNs generalsektretær António Guterres .

