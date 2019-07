Klikk for å aktivere kartet

Norske turister skal være involvert i bussulykke

En buss har veltet i Kemer i Antalya i Tyrkia. Norske turister skal være involvert i ulykken hvor det ifølge avisen Hürriyet er 41 skadet.

Oppdatert nå nettopp

Avisen Alanyaposten skriver at norske turister skal være involvert i en bussulykke ved Antalya i Tyrkia.

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en bussulykke i Alanya, Tyrkia. Den norske ambassaden i Ankara har opprettet kontakt med lokale myndigheter. Så langt har vi ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere skal være blant de skadde, skriver pressetalsmann i UD, Per Wiggen, til VG.

En video hos avisen Hürriyet fra ulykkesstedet viser bussen som har falt ned en skråning, og mange som kommer til for å hjelpe.

Ifølge avisen skal 41 skal være skadet, to av dem alvorlig, etter at sjåføren av turbussen mistet kontrollen over rattet.

Anders Lindström i operatøren Tyrkiareiser, som arrangerer turer for mange norske turister, avkrefter at det er deres buss som er involvert i ulykken.

– Det er ikke vår buss, eller i regi av oss, men det kan være en transferbuss eller utfluktsbuss som noen av våre reisende likevel kan ha vært med på sammen med russiske og polske turister.